Faute de quorum, l’AG du KACM renvoyée au 28 du mois courant

L’Assemblée générale du KACM, section football, qui devait se tenir lundi matin dans une salle de réunion du Grand stade de Marrakech a été reportée faute de quorum requis.

En effet, après l’arrivée des représentants de la fédération, avec pratiquement 1h30min de retard, et au moment où tout laissait penser à un déroulement normal, puisque neuf adhérents sur les dix inscrits sur la liste du président Mohcine Marbouh étaient présents, Hassan El Filali, représentant de la Ligue professionnelle, a surpris tout le monde en annonçant que la fédération a reçu, peu de temps avant le renouvellement de cotisations de treize autres adhérents, de nouveaux éléments la contraignant à reporter l’assemblée, faute de quorum, au 28 du mois courant.

Une vraie surprise pour le président du club qui ne s’attendait pas à un tel scénario et qui n’a pas su dissimuler son mécontentement en critiquant tous ceux qu’il considère responsables de cette situation.

Dans une déclaration à la presse, Mohcine Marbouh s’est dit visé par certaines personnes qui ne cherchent qu’à nuire au club, sans pour autant citer leurs noms.

Dans le même sens, on a appris de source confirmée que le président Marbouh compte demander l’ouverture d’une enquête auprès du procureur du Roi, avançant qu’une seule personne s’est chargée de déposer dans une agence bancaire la somme totale relative au renouvellement de cotisations des treize adhérents qui ne se trouvaient pas tous à Marrakech lors du dépôt, puisque l’agence en question, à l’en croire, ne dispose pas de preuve justifiant le passage desdites personnes par ses guichets.

Une affaire qui, si les entraînements et les recrutements de l’équipe se font dans la discrétion totale, va faire mal au club, et ce bien avant l’entame du championnat.