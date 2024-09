Fatin El Idrissi présente à Rabat son roman "La vérité inattendue"

Court-métrage



Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé, jeudi, l'ouverture des candidatures pour la 4ème édition du concours de court-métrage autour du thème "la Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l’image".

Organisé par le CCM en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce concours s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, indique le CCM dans un communiqué.

L'objectif de ce concours, ouvert aux jeunes réalisateurs amateurs et créateurs d’images et de contenu vidéo âgés de 35 au plus, est d’illustrer à partir d’images d’archives, de fiction ou d’animation cet événement majeur qui a marqué l’histoire du Royaume, précise la même source.

Les candidatures à ce concours doivent être déposées au CCM avant la date limite du 20 octobre, ou via courrier électronique à l'adresse "filmcourtmarcheverte@ccm.ma".

Pour plus d'informations sur le règlement du concours et la fiche d’inscription, le CCM invite les candidats à visiter son site web "www.ccm.ma".



Festival



La ville de Rabat accueillera, le 5 octobre prochain, la 6ème édition du Festival "Littératures itinérantes" sous le thème "Littérature et mémoires".



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation verra la participation d'une quarantaine d'écrivains marocains et étrangers, et offrira l'occasion au public de rencontrer ces hommes et femmes de lettres pour échanger et débattre de leurs œuvres, indiquent les organisateurs.

Le programme prévoit deux rencontres-débats sur le thème "Littérature et mémoires" : La première en langue arabe avec la participation des écrivains Mohammed Al Achaari, Abdelkader Chawi et Jokha Elharthy d'Oman, et Achraf Alashmawi d'Egypte, tandis que la seconde en français avec les intervenants Yasmine Chami, Georgia Makhlouf du Liban, Nimrod Bena du Tchad, et Laurent Goudé de France, précise-t-on de même source.

Le programme comprend également un "concours de la nouvelle" pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans, afin d'encourager la créativité littéraire auprès de cette catégorie.



Le jury de ce concours est composé de l'écrivain Mohamed El Achaari et du poète Jamal El Moussaoui pour la version arabe, et de Georgia Makhlouf et Laure Mi Hyun Croset (Suisse) pour la version française.



Les deux rencontres-débats et la cérémonie de remise des prix du concours de nouvelles seront organisées le matin de l'événement à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, alors que les écrivains participants rencontreront les lecteurs au Parc Hassan II.

Les précédentes éditions du Festival "Littérature itinérante" ont été organisées à Salé (2017), Casablanca (2018), Marrakech (2019), Fès (2022) et Tanger (2023).