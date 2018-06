Fair-play financier : L'AC Milan exclu de la prochaine Europa League

L'AC Milan a été exclu de la prochaine Europa League pour laquelle il était qualifié, et ce pour violation des règles du fair-play financier, a annoncé mercredi l'instance européenne.

Le club lombard a annoncé mercredi soir qu'il allait faire appel de cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), instance suprême en matière de justice sportive, qui siège à Lausanne.

L'AC Milan a été "exclu de toute compétition européenne de club pour laquelle il serait qualifié au cours des deux prochaines saisons", a décidé l'UEFA, précisant qu'il s'agit d'"une compétition en 2018/2019 ou 2019/2020, en fonction de la qualification".

Or l'AC Milan était qualifié pour la prochaine Europa League. Le club italien pourra donc participer aux Coupes d'Europe lors de la saison 2019/2020 s'il venait à se qualifier.

Propriété de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, le prestigieux club italien avait été officiellement racheté le 13 avril dernier pour 740 millions d'euros par des investisseurs chinois menés par le mystérieux Li Yonghong.

Depuis lors, l'UEFA s'est inquiétée de la stabilité financière du consortium qui a dépensé quelque 200 millions d'euros l'été dernier pour recruter de nouveaux joueurs et qui a dû contracter un prêt colossal auprès du fonds d'investissement américain Elliott.

La chambre de jugement de l'instance européenne de contrôle financier des clubs (ICFC), présidée par le juriste portugais José Narciso da Cunha Rodrigues, a estimé que le club italien avait violé les règles du fair-play financier concernant notamment la nécessité d'équilibre financier.

Mercredi soir, l'AC Milan a annoncé dans un communiqué que le club avait "demandé à son équipe de juristes de lancer la procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne, confiant dans la révision de (cette) mesure".

Le 22 mai, la chambre d'instruction de l'ICFC avait refusé d'accorder au grand club italien un "accord de règlement", qui aurait impliqué des pénalités financières et sportives.

Au contraire, la chambre avait décidé de transmettre le dossier à la chambre de jugement ouvrant ainsi la porte à des sanctions plus graves. Après examen des pièces et des explications fournies par le club, "la chambre d'instruction de l'ICFC considère que les circonstances ne permettent pas la conclusion d'un accord" comme le réclamait le club italien, avait indiqué l'UEFA.

Les juges instructeurs estimaient notamment qu'il "demeure des incertitudes quant au refinancement d'un prêt qui doit être remboursé en octobre 2018".

Le 20 avril dernier, à la sortie d'une réunion au siège de l'UEFA à Nyon, le directeur général du club lombard Marco Fassone avait estimé que la direction actuelle de l'AC Milan payait les erreurs du management de Silvio Berlusconi, déclarant que "les personnes responsables du club avant nous (n'avaient) pas respecté les règles".

Le club lombard, sept fois vainqueur de la Ligue des champions, perd des dizaines de millions d'euros chaque année depuis près de dix ans et est très loin de répondre aux critères de gestion financière prévus par le fair-play financier.

Avec cette exclusion de l'Europa League, l'AC Milan devient le club le plus prestigieux à subir une exclusion des Coupes européennes liée au fair-play financier. Par le passé, Malaga, l'Etoile rouge de Belgrade ou Galatasaray ont été sanctionnés d'un an sans coupe d'Europe.

L'AC Milan a terminé 6e du dernier Championnat d'Italie, remporté par la Juventus Turin.