Face à Dortmund, le Barça rend une parfaite copie

Porté par son irrésistible trident offensif, Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski, tous décisifs, le FC Barcelone a fait mercredi un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en corrigeant le Borussia Dortmund (4-0) en quart de finale aller.



Le Barça, qui se devait de prendre l'avantage sur sa pelouse du stade olympique de Montjuic pour arriver en bonne position au retour au Westfalenstadion, a même fait mieux que cela. Il a signé un nouveau festival offensif avec la manière, grâce à des buts du Brésilien Raphinha (25e), de l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (48e, 67e), et du prodige Lamine Yamal (77e).



Le géant catalan, plus que jamais en course pour un potentiel quadruplé (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) en fin de saison, a confirmé son statut de favori à la victoire finale, et se présentera mardi face au mythique "Mur jaune" du Borussia avec un écart quasiment insurmontable.



Le quintuple vainqueur de la C1, qui tente depuis plusieurs années de retrouver sa place parmi les grands d'Europe, est tout proche de rejoindre le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis... 2019.



Porté à l'époque par le génie argentin Lionel Messi, le Barça, alors dans une position similaire (victoire 3-0 à l'aller) avait coulé au retour à Anfield face à Liverpool (4-0), dans ce qui fut l'une des pires humiliations de l'histoire du club.



Difficile cependant d'imaginer un effondrement similaire cette année, tant les hommes d'Hansi Flick, toujours invaincus en 2025 (19 victoires, 4 nuls), semblent maîtriser leur sujet, et capables de terrasser n'importe quel adversaire.



La soirée n'a cependant pas été si tranquille que le score le laisse présager pour les Blaugranas, mis en difficulté en fin de première période par le vice-champion d'Europe 2024, avant de gérer leur avance et de sceller logiquement leur succès.

Et confirmer, aussi, le retour au sommet du club catalan, qui semble tout proche de redevenir grand.