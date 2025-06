Fabian Hamilton : Le Maroc et le Royaume-Uni amorcent une nouvelle ère de coopération plus étroite et prometteuse

Le président du Groupe britannique auprès de l’Union interparlementaire, Fabian Hamilton, a souligné, mardi à Rabat, que le Maroc et le Royaume-Uni amorcent une nouvelle ère de coopération plus étroite et prometteuse.



Dans une déclaration à la presse à l’issue des entretiens d’une délégation parlementaire britannique représentant les chambres des Communes et des Lords, en visite dans le Royaume, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Hamilton s’est félicité de cette visite, soulignant l’importance de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.



Rappelant les liens d’amitié unissant les deux Royaumes depuis plus de 800 ans, M. Hamilton a relevé que ces relations historiques permettent d’envisager un avenir commun au service des peuples des deux pays, ainsi que de l’Europe et de l’Afrique.



Il a mis en avant, dans ce sens, la ferme volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Maroc dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que les énergies renouvelables.



Cette coopération, a-t-il précisé, pourrait également s’étendre à des projets en matière d'échanges commerciaux et d’infrastructures majeurs, dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde 2030.



Le Maroc et le Royaume Uni ont signé, lundi, un Mémorandum d’entente dédié à l’appui britannique à l’organisation de la Coupe du monde 2030, à travers lequel le Royaume-Uni a exprimé sa volonté de mobiliser son expertise technique, son écosystème d’entreprises et ses capacités d’accompagnement pour contribuer à la réussite de ce projet d’envergure.