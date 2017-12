FRMA : Cérémonie de remise des subventions aux clubs et associations au titre de la saison 2016-2017

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech organise dimanche prochain, la 1ère course à pied sur route pour la promotion du don d'organe sous le thème "Je cours, je soutiens le don des organes, je sauve des vies".

Plus de 400 coureurs du CHU et de plusieurs clubs sportifs participeront à cet événement qui se déroulera sur un parcours de 7 km, indique un communiqué du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Le départ de cette course sera donné à 10 h00 à partir de Bab Ighli (intersection de l'Avenue Mohammed VI et l'Avenue Al Mahdi Ben Barka), précisent les organisateurs.

A vocation humanitaire et sociale, cette course a pour objectif de sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d'organe, à travers l'exploit sportif réalisé par les coureurs, ajoute la même source.

Cette course a aussi pour but de motiver le personnel du secteur de la santé à participer activement à tous les événements sportifs et à sensibiliser au rôle important et vital que joue le sport dans le développement sain de l'individu.