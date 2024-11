Ezzalzouli rempile avec le Betis

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 avec le Betis Séville.



Ezzalzouli a réussi une parfaite entame de saison avec le club andalou, inscrivant en 11 matches disputés en Liga un but en plus d’une autre réalisation en Conference League contre la formation danoise du FC Copenhague.



Abdessamad Ezzalzouli devrait faire partie de la prochaine liste du sélectionneur national Walid Regragui qui sera dévoilée jeudi prochain en perspective des deux derniers matches des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Gabon et le Lesotho.