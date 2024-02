Explosion de joie à Abidjan après la qualification des Eléphants pour les demi-finales

Une explosion de joie a envahi la ville d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, après la qualification des Eléphants, samedi, pour les demi-finales de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2023).



Un but d'Oumar Diakhité (120+1) a fait exploser les différents coins et recoins de la ville. Les Eléphants avaient déjà égalisé à la 90e minute par Simon Adingra, répondant au but de Nene Dorgeles (71).

L’explosion de joie a été entendue dans toute la ville, dans le village CAN, les maquis, les cafés et restaurants où la rencontre Côte d’Ivoire-Mali était projetée et dans les foyers.



Ne pouvant contenir leur joie de voir leur sélection nationale, tant décriée après la défaite lors du 3ème match de poule contre le Nzalang Nacional de Guinée équatoriale, passer les quarts de finale de la compétition, les habitants ont, dès le coup de sifflet final, envahi les principales artères pour manifester leur enthousiasme et gaité.



Une manifestation jalonnée par des vuvuzela (flute artisanale), des feux d’artifice et des klaxons de véhicules et engins à deux roues, ainsi que des cris tels que : «On a gagné, bravo les Eléphants, la coupe reste en Côte d’Ivoire, jamais deux sans trois, plus rien ne pourra nous arrêter, merci aux joueurs qui se sont battus».



Après l’expulsion de Kossounou (44è) et le but encaissé à la 71è mn de jeu, la sélection ivoirienne a donné du bonheur à ses fans à la fin de la rencontre.



Alors que les deux équipes se préparaient à disputer la fatidique séance des tirs au but, la Côte d’Ivoire a marqué le but de la délivrance à la 122è minute : après un ballon renvoyé par la défense, Seko Fofana arme une reprise de volée et Oumar Diakité dévie le ballon pour inscrire le but de la qualification.