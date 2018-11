Explosion d’un missile algérien près du camp Rabouni

Bien que la visite provocatrice du prétendu ministre de la défense du Polisario au camp de Mijek à l’est du Mur de sécurité marocain n’ait pu se faire sans son autorisation, le chef d’état-major algérien a estimé que ce n’était pas suffisant comme provocation aux FAR. Il a donc décidé d’organiser des manœuvres utilisant des munitions réelles à Bechar, ville frontalière avec le Maroc et se situant à quelque 700 bornes de Tindouf. Mais quand on ne maîtrise pas assez ses armes, notamment les missiles, le pire peut, malencontreusement advenir.

C’est ce qui a failli se produire le mercredi 21 novembre lorsqu’un missile algérien a explosé à moins de 20 kilomètres du camp Rabouni provoquant une débandade parmi les habitants des camps qui ont échappé, providentiellement à la catastrophe.

En effet, le général, chef d’état-major de l’ALN, Caïd Salah, avait donné ses instructions pour intensifier les manœuvres, au niveau de la troisième zone militaire située à Bechar, sans tenir compte du danger que ces manœuvres peuvent représenter pour les populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

Si l’explosion du missile n’a fait ni victimes, ni dégâts matériels importants, ces dernières ont eu la peur de leur vie, rapportent des sources informées.