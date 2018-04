Explication au sommet à Tanger : Le Raja à l’affût face au MAT

A quatre journées de la fin du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1, le suspense bat son plein aussi bien en haut qu’en bas du classement. La 27e journée, qui se déroule cette fin de semaine, sera captivante à tous les niveaux.

Ainsi, samedi, à 16h00, l’Olympique de Khouribga reçoit le CRA au Complexe OCP. Les deux équipes stagnent en bas du tableau et cherchent les trois points pour fuir la zone des relégables. Donner un pronostic en faveur d’une ou l’autre des deux formations serait difficile. A 18h00, le Raja de Casablanca affronte le MAT au Complexe Mohammed V. Un test sérieux pour ces deux équipes ayant des objectifs diamétralement opposés. Les locaux, sixièmes au classement avec un match en retard, comptent sur une victoire qui les rapprochera du leader. En face, motivés par une série de bons résultats, les coéquipiers de Krouch ont besoin des points de la partie pour assurer, ou presque, leur maintien.

A 21h00, le Grand stade de Marrakech abritera la rencontre qui opposera le KACM au DHJ. Un match difficile pour les Marrakchis qui ne savent plus à quel saint se vouer, qui multiplient les ratages et qui risquent de s’enliser en bas du tableau. Un match difficile vue que l’adversaire n’est autre que le DHJ qui aspire à occuper une position le qualifiant à une compétition africaine.

Pour ce qui est des rencontres de dimanche, c’est le Grand stade de Tanger qui sera le théâtre du match choc de cette journée entre l’IRT et le WAC. Une belle affiche entre le leader et le dauphin, un match décisif au terme duquel on aura plus de visibilité sur le nom du club qui aura plus de chances de remporter le titre. Les locaux, ayant essuyé une lourde défaite au cours de la semaine, n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent continuer à rêver du sacre.

Un vœu difficile face aux hommes de Benzarti qui, déterminés à conserver leur titre, n’auront d’yeux que pour les trois points qui leur permettront d’être en pleine course pour le titre.

A 16h00 également, le RAC reçoit la RSB au Stade Père Jégo. Ayant mis un pied en D II, les coéquipiers de Chagou tenteront de limiter les dégâts face à un adversaire qui, occupant le milieu du tableau, jouera sans pression pour préparer la suite de la compétition africaine.

A Agadir, le Hassania affronte le RCOZ au Grand stade dans un match important pour les deux formations. Etant à cinq points du leader, les locaux croient encore en leurs chances dans la course au titre. De l’autre côté, 14èmes avec 28 points, les visiteurs seront un adversaire sérieux pour les hommes de Gammondi.

Enfin à 20h00, l’AS FAR accueille le CAK au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Là aussi, la rencontre a des enjeux différents. Les locaux n’ont plus rien à perdre puisqu’ils se positionnent au milieu du tableau, tandis qu’un nouveau faux pas des poulains de Kamal Zouaghi, avant-derniers, risquerait de les mettre dans de beaux draps.