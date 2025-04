Examen et validation du rapport africain sur le développement durable

Une réunion du Groupe d’experts a été tenue, mardi et mercredi à Addis-Abeba, pour examiner et valider le rapport africain sur le développement durable qui a été élaboré conjointement par la Commission de l’Union africaine (CUA), le Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD-RBA), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD).



Lors de cette réunion tenue, en format hybride sous la présidence du Maroc, cinq objectifs du développement durable (ODD) ont été discutés en l’occurrence l’ODD 3 qui vise à assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, l’ODD 5 qui vise à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes et autonomiser toutes les femmes et les filles, l’ODD 8 qui cherche à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, l’ODD 14 qui vise à conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines pour un développement durable et l’ODD 17 qui vise à renforcer les moyens de mise en œuvre et à revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable.



Le représentant du Maroc a saisi cette occasion pour mettre en exergue les actions entreprises ou qui sont en cours en relation avec les ODDs susmentionnés.

Ainsi pour l’ODD3, le Maroc a mis en exergue la généralisation de l’assurance maladie obligatoire ainsi que le renforcement de l’offre dans le domaine des soins.



En ce qui concerne l’ODD5, le représentant du Maroc a mis en avant l’existence d’un cadre législatif en perpétuelle amélioration pour la lutte contre les discriminations homme-femme en mettant l’accent notamment sur la Constitution de 2011 qui réaffirme et s’engage à bannir et combattre toute forme de discrimination à l'encontre des femmes.

Il a également cité plusieurs législations qui mentionnent les principes d’égalité entre les deux sexes outre la mise en place de la Commission nationale pour l'égalité des sexes et l’autonomisation de la Femme en 2022.



Récemment Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné une nouvelle impulsion à travers le lancement de la réforme du Code de la famille en 2022, a-t-il rappelé, relevant que dans ce sens, un processus, mené de manière collective et participative depuis septembre 2023, est ouvert à la société civile et aux chercheurs, pour préparer les propositions d’amendement du Code de la famille dans le but de renforcer l'équilibre familial en conformité avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc.



L’accent a été mis également sur le renforcement de l’accès des femmes à la propriété et au contrôle des terres agricoles.

D’autres mesures ont été aussi prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’ODD5 dont le renforcement de la budgétisation sensible au genre et des programmes ont été opérationnalisés pour l’autonomisation économique des femmes et le renforcement de leurs opportunités d'emploi.



Concernant l’ODD8 qui vise la croissance économique et la création de l’emploi, le représentant du Maroc a mis en exergue les tenants et aboutissants de la nouvelle Charte de l’investissement adoptée en 2022 et mise en œuvre progressivement à partir de 2023 et qui marque un tournant dans la stratégie nationale pour attirer l’investissement privé, tant national qu’international, avec pour objectif de dynamiser la croissance économique, créer des emplois et réduire les disparités régionales en visant à atteindre neuf objectifs fondamentaux, à savoir l’accroissement de l’investissement privé pour atteindre un ratio de 2/3 du total des investissements d'ici 2035 (contre 1/3 actuellement), la création d’emplois durables, notamment pour les jeunes, la réduction des disparités territoriales en orientant les investissements vers les régions moins développées, l’encouragement de l’innovation et la compétitivité des entreprises marocaines, le renforcement de l’attractivité du Maroc en tant que hub régional et continental, l’intégration locale, le développement durable, l’exportation et le développement des entreprises marocaines à l’international.