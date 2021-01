Examen des candidatures à la présidence et au Comité exécutif de la CAF

La sélection nationale féminine effectuera, du 10 au 15 janvier, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, a annoncé jeudi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Ces entraînements, qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Lionnes de l'Atlas aux prochaines échéances, seront précédés par des tests de dépistage du Covid-19 conformément au protocole sanitaire en vigueur, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



Voici, par ailleurs, la liste des 28 joueuses convoquées au stage :

Khadija Errmichi (AS FAR), Assia Zouhair (CAK), Imane Abdelahad (ITFF), Soukaina Wahbi (AEAFF), Soumia Hady (CSMMF), Nezha Ait Baha Hlim (CSMMF), Hayat Khirou (CSMMF), Sanae Bendaggane (CSMMF), Siham Boukhami (AS FAR), Nourimane Addi (AS FAR), Fatima Tagnaout (AS FAR), Ghizlane Chebbak (AS FAR), Najat Badri (AS FAR), Sanae Mssoudy (AS FAR), Rania Salmi (CSA05), Ibtissam Jraidi (AS FAR), Aziza Rabbah (AS FAR), Ghizlane Chhiri (AS FAR), Fatima Zahra Dahmous (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Oumayma El Amrani (CAK), Zineb Redouani (AS FAR), Safaa Banouk (ANSA), Douha Ahmaou (ITFF), Jihan Bachri (CAK), Noura Mouadni (AS FAR), Oumaima Tayar (ARRAF) et Fatima Ezzahra Akif (AJNL)