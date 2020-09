Examen de la convention d'objectifs pour le développement du football féminin

L' examen des principaux axes de la convention d'objectifs consacrée au développement du football féminin a été au centre d'une réunion, par visioconférence tenue mercredi, entre le Comité directeur de la Ligue nationale de football féminin (LNFF) et la Direction technique nationale (DTN).



La réunion a été l'occasion de discuter les volets administratif, technique et financier de la convention d'objectifs signée le 6 août dernier dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement du football féminin au Maroc (2020-2024), a indiqué un communiqué de la LNFF publié sur le site internet de la FRMF. Lors de son allocution d’ouverture, la présidente de la LNFF, Khadija Ila, a appelé tous les acteurs concernés à adhérer à ce chantier stratégique important soutenu par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, qui vise le développement de la discipline, la restructuration des clubs et l’élargissement de la base des pratiquantes, a fait savoir le communiqué. Pour sa part, la directrice générale de la LNFF, Wafae Bekkouch, a mis en exergue, en compagnie de la directrice du football féminin à la DTN, Kelly Lindsey, les aspects administratifs et techniques du contratd’objectifs tout en répondant aux différentes questions des membres du Comité directeur de la LNFF. Lors de cette réunion, les membres du Comité directeur de la LNFF ont convenu d’approfondir le débat afin d’assurer plein succès à ce chantier et assurer au football féminin le passage au professionnalisme, conclut le communiqué.