Eva Longoria productrice

Pour « Tias », long métrage qui n'a pas encore dévoilé son intrigue, l'actrice de "Desperate Housewives" collaborera, selon Deadline, avec le scénariste Robert Sudduth qui avait travaillé avec elle sur la série de Marc Cherry ainsi que sur la série "Telenovela".

"Tias" ("tantes" en espagnol, ndlr) sera porté par un casting féminin et sud-américain d'après une histoire originale de Robert Sudduth qui en signera le scénario. Si aucun détail concernant l'intrigue n'a été dévoilé, le film pourrait bien traiter de la famille.

Robert Sudduth a entamé sa carrière en tant qu'acteur en tenant des petits rôles dans plusieurs séries à succès telles que "Felicity", "Alias, "Veronica Mars" et même "Desperate Housewives" dans laquelle Eva Longoria était l'une des actrices principales. Il a ensuite retrouvé la star dans la série "Telenovela" en tant que scénariste. Rob Sudduth a également produit "The Real O'Neals" pour ABC, "On My Block" pour Netflix et "American Princess" pour Lifetime.

De son côté, Eva Longoria ne chôme pas. L'actrice sera à l'affiche de "Sylvie" aux côtés de Tessa Thompson ("Avengers: Endgame"), un drame romantique réalisé par Eugene Ashe. Elle donnera également la réplique à Robert Downey Jr., Gerard Butler, Benicio Del Toro et Jamie Foxx dans le premier long métrage de ce dernier, une comédie intitulée "All Star Weekend" dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée.

Pour compléter le tout, Eva Longoria réalisera elle aussi son premier film avec la comédie "24-7" dans laquelle elle tiendra un rôle face caméra aux côtés de Kerry Washington ("Scandal").