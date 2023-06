Euro Espoirs. La France frappe fort d'entrée 

Gündogan



Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan, est sur le point de s'engager avec le FC Barcelone, rapportent plusieurs médias mercredi. L'international allemand, artisan du triplé Championnat-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions réussi cette saison par le club anglais, dispose d'une offre de contrat de trois saisons au Barça.

Son transfert, sans indemnité, sera officiel à l'expiration de son contrat avec Manchester City, le 30 juin. Manchester City a tenté de retenir le milieu de terrain, âgé de 32 ans, en lui proposant une prolongation d'un an avec une année supplémentaire en option. Mais le Barça s'est fait pressant. "Xavi (le coach du club catalan, NDLR) l'a appelé à plusieurs reprises", a confirmé en début de semaine Pep Guardiola.

L'entraîneur catalan de Manchester City a ajouté qu'il espérait que son joueur prolongerait, mais sans grande illusion. "Si finalement il décide d'aller à Barcelone, je lui dirai qu'il y sera très bien", a-t-il dit.

Manchester City aurait décidé de ne pas s'aligner sur l'offre du club espagnol, prenant notamment en considération l'âge du milieu de terrain allemand.



Asamoah Gyan



L'attaquant ghanéen Asamoah Gyan, légende du football dans son pays, a annoncé mardi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 37 ans. "C'est une étape difficile dans la carrière de tout joueur, un moment que tous les footballeurs redoutent. Mais quand la nature prend le dessus, une petite voix se met à résonner dans les oreilles... +Il est temps+...", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Accra.

"Cette voix je l'ai très bien entendue, et j'y ai succombé: il est temps", a poursuivi le meilleur buteur de l'histoire du Ghana avec ses 51 buts internationaux et une carrière de plus de vingt ans. "Il est temps de ranger le maillot et les chaussures, car je me retire officiellement du football actif".

L'ancien capitaine du Ghana a participé aux Coupes du monde 2006 et 2010 et a représenté son pays lors de sept Coupes d'Afrique des nations. Il est également célèbre pour avoir manqué un penalty à la dernière minute qui aurait permis aux Black Stars de devenir la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde, en 2010 en Afrique du Sud.



Suarez



L'attaquant uruguayen de 36 ans Luis Suarez, qui évolue au Gremio Porto Alegre (Brésil) depuis janvier, souffre d'une "grave" blessure au genou droit et "atteint la limite", a indiqué mercredi le président du club brésilien Alberto Guerra, inquiet sur la poursuite de sa carrière.

"Le problème est sérieux", a reconnu le dirigeant lors d'un évènement médiatique depuis la Arena do Gremio.

"Il a subi beaucoup d'injections, pris beaucoup de médicaments. Il atteint la limite. Maintenant, où se situe réellement cette limite, nous ne le savons pas". Différents médias brésiliens ont rapporté mardi que l'ancien buteur de Liverpool et Barcelone aurait l'intention d'annoncer prochainement sa retraite en raisons de douleurs au genou droit qui a déjà subi de nombreuses opérations, et qui s'aggravent.

Le président Guerra a même affirmé sans plus de précisions que son joueur envisageait la pose "d'une prothèse".



Nacho



Le défenseur international espagnol Nacho Fernandez restera au Real Madrid au moins jusqu’en juin 2024 suite au prolongement de son contrat avec le club. « Le Real Madrid C. F. et Nacho Fernández se sont mis d'accord pour prolonger le contrat de notre capitaine, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2024», ont annoncé, jeudi, les Merengues.

Nacho a défendu le maillot du Real Madrid pendant 22 ans, depuis qu'il a rejoint le centre de formation en juillet 2001, à l'âge de 11 ans. Au Real Madrid, il a joué 319 matches et remporté 23 titres : 5 Coupes d'Europe, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Ligues, 2 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne.

Nacho a été sélectionné 24 fois par l'équipe nationale espagnole, avec laquelle il vient de remporter la Ligue des nations 2023.



Dzeko



Le vétéran bosnien Edin Dzeko, finaliste de la dernière Ligue des champions avec l'Inter Milan, s'est engagé pour deux saisons avec Fenerbahçe, a annoncé jeudi le club turc.

"Un accord a été conclu avec Edin Dzeko. Le joueur touchera 4,2 millions d'euros par saison pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025", a détaillé Fenerbahçe dans un communiqué.

L'attaquant, âgé de 37 ans, aura pour mission de faire oublier l'Equatorien Enner Valencia, meilleur buteur de la Süper Lig turque avec les Canaris de Fenerbahçe la saison passée (29 buts), qui a rejoint l'Internacional au Brésil.

Dzeko, passé par Wolfsburg, Manchester City et l'AS Rome, a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues avec l'Inter Milan la saison passée. L'attaquant, auteur de plus de 300 buts en clubs, est par ailleurs le meilleur buteur de la sélection bosnienne avec 64 réalisations en 129 sélections.