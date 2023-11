Euro-2024: Pays-Bas, Roumanie et Suisse valident leur billet

Les Pays-Bas, vainqueurs face à l'Irlande (1-0), la Roumanie qui s'est imposée contre Israël (2-1) et la Suisse, bien que tenue en échec par le Kosovo (1-1) ont assuré leur présence à l'Euro-2024 samedi, lors de l'avant-dernière journée des qualifications.



Les Néerlandais ont composté leur ticket pour la compétition programmée en Allemagne, en s'imposant d'une courte marge à Amsterdam, pour assurer la deuxième place (15 pts) dans le groupe B derrière la France (21 pts), qui a remporté la victoire la plus large de son histoire (14-0) aux dépens de Gibraltar.



L'avant-centre de Hoffenheim Wout Weghorst a inscrit à la 12e minute le but de la victoire des Oranje, vainqueurs de la compétition en 1988, qui ont ensuite tenu bon pour obtenir le succès qui leur manquait, malgré quelques incursions dangereuses de leurs adversaires.

Jusque-là, les hommes de Ronald Koeman ont remporté cinq de leurs sept rencontres, ne s'inclinant que lors de la double confrontation face à l'équipe de France.



Les Néerlandais restent sur plusieurs campagnes européennes ratées, eux qui n'ont plus atteint les quarts de finale depuis 2008. Ils avaient même échoué à se qualifier pour l'Euro-2016 en France. Lors du dernier rendez-vous continental, les Bataves s'étaient inclinés face à la République Tchèque en huitièmes de finale 2-0.



Ils ont toutefois réalisé une Coupe du monde 2022 prometteuse puisqu'ils y ont atteint les quarts de finale, avant de tomber face aux futurs champions du monde argentins aux tirs au but.



Dans le groupe I, la Roumanie et la Suisse ont tiré leur épingle du jeu, comme attendu. Les deux nations, avec 19 et 17 points, sont assurées de terminer aux deux premières places avant la dernière journée.



Les Suisses n'avaient besoin que d'un nul, si Israël ne s'imposait pas contre la Roumanie, pour se qualifier. C'est chose faite grâce à un but de Ruben Vargas (45+2), alors que le Kosovo a égalisé à la 82e par Muhamet Hyseni.



En Hongrie, où s'est déroulée l'autre rencontre décisive du soir, George Puscas et Ianis Hagi ont permis à la Roumanie de l'emporter contre Israël, qui avait ouvert le score en début de rencontre par Eran Zahavi.



Les Roumains, qui avaient échoué à se qualifier pour le dernier Euro en 2021, retrouveront donc cette compétition l'an prochain en Allemagne pour une sixième participation. La Suisse avait de son côté terminé quart de finaliste il y a deux ans.



Pays-Bas, Roumanie et Suisse s'ajoutent à la liste de qualifiés pour l'Euro-2024, qui comprend déjà l'Allemagne (pays-hôte), l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Angleterre, la France, la Hongrie, le Portugal, l'Ecosse, la Slovaquie, l'Espagne et la Turquie.