Euro-2020 : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'Angleterre

L' UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération anglaise de football après les incidents survenus dimanche lors de la finale de l'Euro-2020 remportée aux tirs au but par l'Italie face à l'Angleterre à Wembley. L'instance européenne va notamment enquêter sur "l'invasion du terrain par des supporteurs, les jets d'objets dont se sont rendus coupables les fans anglais, les perturbations survenues pendant les hymnes et l'utilisation d'engins pyrotechniques", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Par ailleurs, l'UEFA a nommé "un inspecteur éthique et disciplinaire" pour enquêter sur "les évènements impliquant des supporteurs qui sont survenus dans et aux abords du stade" de Wembley, a précisé l'instance européenne. Le jour de la finale, des supporteurs anglais éméchés, rassemblés autour du stade londonien dès le petit matin, avaient lancé des pierres et des projectiles et insulté des tifosi italiens. Des centaines de supporters sans billet avaient ensuite pris d'assaut les portes de Wembley, réussissant à pénétrer dans le stade et à s'asseoir sur des sièges réservés à des spectateurs munis, eux, de billets. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de violentes agressions dans les couloirs du stade. La police de Londres, la Met, a procédé à 86 arrestations et annoncé que 19 policiers avaient été blessés lors de ces incidents. Par ailleurs, le jeune pilote britannique de Formule 1, Lando Norris, a été agressé et s'est fait voler la montre de luxe qu'il portait en sortant du stade après la finale.