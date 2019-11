Euro 2020 : Casse-tête au tirage et chocs en perspective

L'Euro-2020, dont les qualifications ont pris fin mardi, promet une compétition marquée par la démesure avec pléthore de stars et d'affiches. Mais d'ici là, son organisation complexe dans douze villes et douze pays risque de faire débat, avant le tirage au sort du 30 novembre.

Alors que les Pays-Bas avaient manqué les festivités en 2016, les nations européennes majeures ont toutes réussi à se qualifier pour la phase finale (12 juin-12 juillet), certaines en faisant forte impression.

La Belgique et l'Italie ont, notamment, brillé en gagnant leurs dix matches. Si les Diables rouges d'Eden Hazard étaient attendus, la Nazionale a surpris sous la houlette de son entraîneur Roberto Mancini, qui a revitalisé une équipe moribonde, absente du dernier Mondial.

Son homologue Ronald Koeman a réalisé la même prouesse avec les "Oranje", qui recommencent à faire peur dans le sillage de Frenkie De Jong, Mathijs De Ligt et Virgil Van Dijk.

Harry Kane, meilleur buteur des qualifications (12 buts), sera au rendez-vous pour espérer emmener l'Angleterre vers son premier sacre européen, alors que la finale aura lieu à Londres, au stade de Wembley.

L'Allemagne, l'Espagne, la France championne du monde et le Portugal tenant du titre ont également montré leur solidité, mais tous les cadors ne seront pas logés à la même enseigne pour le tirage.

En effet, la répartition des chapeaux, confirmée mercredi par l'UEFA, promet des chocs dès les poules.

Les Bleus d'Antoine Griezmann sont dans le pot N.2, qui ne les protège pas d'un gros d'entrée: ils affronteront soit l'Espagne à Bilbao, soit l'Italie à Rome, soit l'Allemagne à Munich, ou l'Angleterre à Londres.

Compliqué... sauf que le Portugal peut encore s'ajouter dans la danse. La sélection de Cristiano Ronaldo, qui visera en 2020 son 100e but en sélection (99 à ce jour), figure dans le troisième chapeau, dont il sera clairement l'épouvantail. Beaucoup d'entraîneurs retiendront leur souffle lors du tirage, qui pourrait accoucher d'un "groupe de la mort" Espagne-France-Portugal.

Au moins l'équipe de Didier Deschamps évitera-t-elle la Croatie, qu'elle avait battue en finale du Mondial et qui figure dans le même pot 2.

Le système, complexe, imaginé par l'UEFA pour ce premier Euro organisé dans douze pays permet déjà d'entrevoir la composition des poules. Une situation, inédite, qui fait grincer des dents.

Chaque groupe étant organisé dans deux villes prédéterminées, les pays hôtes y sont déjà assignés, à condition de s'être qualifiés. C'est le cas du groupe B qui accueillera le Danemark, la Russie et aussi la Belgique --car l'autre tête de série qui ne joue pas de matches à domicile, l'Ukraine, ne peut pas affronter la Russie pour des raisons diplomatiques et de sécurité--.

L'Ukraine est quant à elle assurée de défier les Pays-Bas dans la poule C, entre Amsterdam et Bucarest.

Que la Belgique connaisse déjà deux de ses trois futurs adversaires est "un scandale", selon l'attaquant Kevin De Bruyne. "Il s'agit d'une sorte de falsification de la compétition", a-t-il accusé sur la télévision flamande TVM.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait déjà prévenu: "Vu comment est organisé le tirage au sort avec l'aspect géographique, ça va être cocasse".

Paradoxalement, si certaines poules ont déjà été en partie dévoilées, le plateau des 24 participants comporte encore des inconnues: l'identité des quatre derniers pays qui se qualifieront via des barrages.

Seize équipes ont été gratifiées d'une ultime chance grâce à leur bon parcours durant... la Ligue des nations, terminée un an plus tôt. Si les barragistes sont connus, il reste encore à les répartir dans quatre voies de barrage, déterminées par leur niveau --un tirage au sort est prévu vendredi pour trancher quelques cas--.

D'ici là, une certitude: un petit s'invitera dans la cour des grands, entre la Macédoine du nord, la Géorgie, le Belarus et le Kosovo.

Les chapeaux du tirage au sort, prévu le 30 novembre à Bucarest:

Chapeau 1

Belgique

Italie (hôte)

Angleterre (hôte)

Allemagne (hôte)

Espagne (hôte)

Ukraine

Chapeau 2

France

Pologne

Suisse

Croatie

Pays-Bas (hôte)

Russie (hôte)

Chapeau 3

Portugal

Turquie

Danemark (hôte)

Autriche

Suède

République tchèque

Chapeau 4

Pays de Galles

Finlande

Vainqueur barrage A

Vainqueur barrage B

Vainqueur barrage C

Vainqueur barrage D