Essaouira s’apprête à accueillir le 5ème "MOGA festival"

Le "Moga festival", un événement dédié aux musiques et cultures électroniques, se tiendra du 1er au 5 octobre prochain à Essaouira, ont annoncé les organisateurs.



"Après une édition record au Portugal qui a réuni plus de 25.000 festivaliers fin mai (+18% de fréquentation) sur les plages de Costa da Caparica, MOGA Festival revient à Essaouira, sa ville d’origine, pour une cinquième édition très attendue", précisent-ils dans un communiqué.



"Les premiers noms dévoilés pour cette nouvelle édition, Folamour, Bonobo, DJ Tennis, Patrick Mason, Apollonia et bien d’autres vont faire rayonner une fois de plus la cité des alizés", relève la même source.



MOGA Caparica 2025 : Le Maroc à l’honneur



La connexion entre les deux rives de l’Atlantique s’est illustrée plus que jamais cette année lors de son édition portugaise, qui a eu lieu du 28 mai au 1er juin derniers.



De la scénographie de la Hafla Stage signée Tartar Color, aux performances d’artistes marocains comme le collectif Reload, Monile, Lilya Mandre ou Saad Tiouly ou encore en passant par les ateliers menés par le collectif Sound Sisters et la collaboration avec le Marrakech Short Film Festival pour le cinéma en plein air, le Maroc a brillé au Portugal.



Cette édition a aussi vu une hausse significative du public marocain sur place avec près de 500 marocains ayant fait le déplacement confirmant l’attachement de la #MogaTribe à ses racines culturelles.



Retour à Essaouira : Terre d’ancrage du festival



Du 1er au 5 octobre 2025, "MOGA" retrouvera les ruelles, les remparts et l’énergie unique d’Essaouira, pour une édition toujours partagée entre deux volets.

Les 1er et 2 octobre, "MOGA OFF" proposera des ateliers, concerts, DJ sets, surf, yoga, cinéma en plein air et activités culturelles gratuites dans des lieux emblématiques de la médina.

Les 3, 4 et 5 octobre, place au "MOGA IN", au sein de l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, qui accueillera les festivaliers autour de 5 scènes pour une expérience immersive au cœur de la palmeraie.



MOGA dévoile aujourd’hui les premiers artistes qui feront vibrer la palmeraie d’Essaouira



"ADASSIYA (live) - ANZAR - APOLLONIA - ARAPU - ARYMÉ - AVÖ - BEDOUIN - BONOBO (DJ SET) - CABANNE - CHOUJAA - DANIEL BELL - DEATRA - DJ TENNIS - FOLAMOUR - GARRETT DAVID - HOLLY MOLLY - JANERET - JAWORA - JNJS - KOSH (LIVE) - LIVER J - MANUEL COTTA - MASSALA - MIISHU - MIROLOJA - MOBLACK - NATHABES - NEYL & NADRUMS (live) - NITEFREAK - NOMADS - PATRICK MASON - PRASLEA - PRIKU - SAOIRSE - STEVE O’SULLIVAN (live) - THOMAS MELCHIOR - TOMAS STATION - ZEINA - ZULU NAWFEL - YAYA (MA)".

Une sélection pointue et cosmopolite où se côtoient pionniers de la scène européenne, talents marocains et artistes émergents venus du monde entier, dans une ambiance toujours intime, inclusive et ensoleillée.



Une expérience au-delà de la musique



Fidèle à son ADN, "MOGA" mêle musique électronique, bien-être, art, gastronomie et artisanat, pour une expérience multisensorielle unique, dans un lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



"A l’image des années 60, où Essaouira était le repaire d’artistes et d’utopistes du monde entier, MOGA perpétue l’esprit hippie et libre d’une ville tournée vers l’océan et la culture", ajoute le communiqué, avant de conclure en indiquant que l'édition 2025 prévoit 16.000 participants sur 5 jours, dont 30% d’internationaux.