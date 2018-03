Essaouira fin prête pour la Coupe du monde de windsurf

A quelque heures seulement du coup d'envoi officiel, au mythique spot de Moulay Bouzerktoune (province d’Essaouira), de la Coupe du monde de windsurf (Professional Windsurfers Association : PWA), les préparatifs vont bon train et à une vitesse supérieure pour accueillir cette compétition, la première du genre en Afrique et au Maroc.

Co-initiée, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l’Association Moulay Bouzerktoune de développement et sports nautiques, et l’Association Essaouira-Mogador, cette compétition sportive (27 mars-7 avril prochain) bénéficie du concours notamment, du ministère de la Jeunesse et des sports, du ministère du Tourisme, de l’OCP, MASEN, ainsi que de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV).

"Toutes les mesures logistiques et organisationnelles ont été prises et nous sommes à pied d’œuvre pour finaliser les derniers réglages afin d’accueillir cet événement phare dans des conditions meilleures et permettre ainsi, à Essaouira, ville des sports de glisse par excellence, d’être à la hauteur de l’événement", a confié à la MAP, Boujemâa Guilloul, fondateur et organisateur de l’événement.

Et d’ajouter que l’organisation de cet événement pour la première fois en terre africaine revêt une importance cruciale, en ce sens qu’il permettra au Maroc de rayonner sur la scène internationale au niveau de cette discipline sportive, et d’inciter les jeunes à s’adonner pleinement à ce sport.

Pour cet ambassadeur à l’international du windsurf marocain, ce sport a la particularité de permettre à son pratiquant de se rapprocher davantage de la nature et de découvrir de nouvelles sensations car il dépend du vent, des vagues et de la sensation des océans, faisant savoir que l’objectif est de promouvoir cette niche du tourisme sportif, sachant que le Maroc a de multiples atouts dans ce domaine, dont 3500 km de côtes.

A noter que cette compétition qui promet de vivre de grands moments de glisse et de solidarité, accueillera ainsi une triple compétition à savoir : la Coupe du monde de windsurf pour femmes - catégorie Wave (PWA), les qualifications hommes pour la Coupe du monde - catégorie Wave (PWA), et puis la 1ère étape du Championnat international de windsurf (IWT).

Ce rendez-vous sportif mondial qui verra la participation de 100 riders issus de plusieurs pays dont, le Maroc, les Etats-Unis, la France, la Suède, le Japon, l’Allemagne, le Canada, l’Italie, et la Norvège, permet de classer, chaque année, les meilleurs athlètes du monde sur des étapes allant de Tenerife (Gran Canaria, Espagne), en passant par Sylt (Allemagne) jusqu’à Maui (Hawaï, Etats-Unis).

En marge de cette compétition, plusieurs autres activités figurent au menu, dont des actions sociales, culturelles et environnementales, entre autres, des initiations au windsurf, dédiées aux jeunes pensionnaires d’orphelinats, ainsi que des cours de surf paddle, surf et windsurf pour les femmes.

Le programme de ce championnat comprend aussi une journée de sensibilisation à l’énergie éolienne, ainsi que des journées de nettoyage des plages d’Essaouira-Moulay Bouzerktoune.

Pour rappel, Boujmaa Guilloul détient le record mondial du plus haut saut de l’histoire de windsurf, soit 20m de hauteur en 2012, et il est le seul windsurfer marocain et africain à avoir remporté l’International windsurf tour (IWT) en 2016 et a été vice-champion en 2017.

Ce natif d’Essaouira est, en outre, un acteur engagé dans la démocratisation du windsurf au Maroc et un fervent partisan de la protection de l’environnement. Il milite également pour le développement social, culturel et économique de sa région.