Essaouira célèbre l'arrivée des participantes au 34ème Rallye "Aïcha des Gazelles"

La ville d’Essaouira a célébré, samedi, dans une ambiance festive et conviviale, l’arrivée des participantes à la 34ème édition du "Rallye Aïcha des Gazelles", dernière étape de cette compétition internationale d’envergure.



Ainsi, un défilé haut en couleur des 172 équipages représentant 11 nationalités, ayant pris part à cette aventure unique, dont le coup d’envoi a été donné le 12 avril à Monaco, aux côtés des divers partenaires et des équipes organisatrices, a animé la plage de la Cité des Alizés, pour le plus grand plaisir du public présent.



A cette occasion, la prestigieuse équipe de voltige aérienne "Marche Verte" des Forces Royales Air a émerveillé les habitants et visiteurs de la Perle de l'Atlantique, venus nombreux assister à l’arrivée de ce Rallye d’exception, avec des shows aériens spectaculaires.



Les pilotes chevronnés de cette célèbre patrouille ont, ainsi, manœuvré avec brio leurs appareils, dessinant dans le ciel de véritables fresques aériennes et enchaînant des figures et acrobaties saisissantes, illustrant la maîtrise, la synchronisation et l’agilité qui font leur renommée à l’échelle internationale.



Par la suite, une cérémonie grandiose de remise de trophées a été organisée en présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, de Mme Christine Lagarde, Présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, ainsi que d’autres éminentes personnalités de divers horizons et des représentants des autorités locales.



Ainsi, le prix de la catégorie "4x4/Camions" a été décerné à l’équipage 242, composé de Carine Randin et Mélanie Grognuz (Suisse), tandis que celui de la catégorie "Crossover" a été attribué à l’équipage 306, composé de Sabine Callot et Béatrice Château (France).



Le prix de la catégorie "Quad/SSV" est revenu à l’équipage 39, formé par Elisabeth Kraft et Célia Mascart (France), alors que celui de la catégorie "E-Gazelle" a été remporté par l’équipage 600, composé de Barbara Bachmann Commerot et Valentine Simon Robinot (France).



S’exprimant lors de cette cérémonie, M. Azoulay a rendu un vibrant hommage à la fondatrice de cet événement, Mme Dominique Serra, pour avoir "su porter ce projet visionnaire depuis bientôt 35 ans, dans un élan de modernité et de progrès", saluant "la force, le sourire et la joie avec lesquels les participantes du Rallye ont su apposer une magnifique signature marocaine à cette aventure exceptionnelle".



"Aujourd'hui, alors que le monde semble parfois perdre ses repères, ce Rallye rappelle avec éclat l'importance des valeurs d’ouverture, de respect et de diversité. Au Maroc, et à Essaouira en particulier, vos identités, vos spiritualités et vos origines sont non seulement acceptées, mais célébrées, car ici, nous savons résister aux vents mauvais de l'intolérance et de l'archaïsme", a fait observer M. Azoulay, avant de conclure en invitant les participantes à "continuer de partager, au-delà des frontières, l’image d’un Maroc accueillant, tolérant et universel".



De son côté, Mme Lagarde s'est félicitée des valeurs de résilience, de solidarité et de dépassement de soi, portées par les participantes, établissant un parallèle entre leur expérience et deux concepts économiques, à savoir "l’effet de levier" et "l’effet multiplicateur".



"A travers vos efforts communs, vos partages d’émotions et votre capacité à surmonter les épreuves, vous avez illustré mieux que quiconque ces dynamiques humaines et économiques essentielles", a-t-elle affirmé, saluant, dans ce sens, le courage, la détermination et l'esprit d'initiative qui font des "Gazelles" des "femmes de conviction, de cœur et d’avenir".



Pour sa part, Mme Serra a mis en avant la portée symbolique du Rallye, "véritable message d'amour, de bienveillance et de force, transmis par les femmes, dans un monde marqué par les tensions et les inégalités", précisant que cette manifestation se veut "un espace de liberté rare et précieux, une aventure collective de sororité, de courage et de dépassement de soi, où les femmes se retrouvent, s'affirment et se découvrent, souvent contre les stéréotypes, toujours avec audace".



Par ailleurs, cette cérémonie a été ponctuée par la projection de plusieurs documentaires mettant en lumière les valeurs de l'événement, telles que la solidarité, l'engagement environnemental et l'autonomisation des femmes, ainsi que par la présentation d'un bilan des actions solidaires entreprises en marge du Rallye.



Cette 34ème édition du Rallye "Aïcha des Gazelles" a connu la participation de 344 femmes pilotes ou copilotes, âgées entre 22 et 71 ans, ayant traversé ensemble le désert marocain dans un défi qui a mis à l’épreuve leur stratégie, leur endurance et leur persévérance.