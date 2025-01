Essaouira, acteur incontournable de l'essor touristique au Maroc

Avec son offre diversifiée mêlant potentiel naturel exceptionnel, patrimoine culturel emblématique et une large gamme de sports nautiques, la Cité des alizés continue de jouer un rôle clé dans le développement du secteur touristique national, a souligné, mercredi à Essaouira, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.



S'exprimant lors de l'ouverture de la première édition du Forum régional du tourisme “Siyaha”, Mme Ammor s'est félicitée des progrès réalisés par la ville en matière de développement touristique et des résultats remarquables enregistrés en 2024, affirmant que l'augmentation significative du nombre des visiteurs et des nuitées, ainsi que l'essor des infrastructures hôtelières, sont des "signes positifs de la réussite de la stratégie mise en place pour dynamiser le secteur", rapporte la MAP.



La ministre a également mis en relief l'importance des projets en cours à Essaouira, notamment le développement de la station Mogador et le renforcement de la connectivité aérienne, qui visent à renforcer l'offre touristique et à attirer un plus grand nombre de visiteurs.