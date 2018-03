Essaouira à l’heure de la 4ème édition de la Course féminine sur route

La 4è édition de la Course féminine sur route, une compétition destinée, entre autres, à permettre aux athlètes de s'adonner à la pratique sportive, aura lieu le 11 mars courant à Essaouira, à l’initiative de l’Association "Amal Sportif Essaouira d’Athlétisme (ASA/A)".

Prévue sur une distance de 4.000 m pour les femmes, cette course est initiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, notent les organisateurs, faisant observer que toutes les dispositions en termes d’organisation, de logistique et de sécurité seront prises afin de garantir plein succès à ce rendez-vous sportif et d’endurance.

Et de poursuivre que la particularité de cette nouvelle édition est l’organisation également d’une course plus courte sur un circuit de 1.000 m au profit des jeunes filles et garçons de moins de 12 ans, l’occasion de sensibiliser les parents de ces jeunes sur l’importance du sport pour avoir une bonne santé.

Cette course féminine se fixe pour objectifs de donner aux femmes et aux filles d’Essaouira l’envie d’intégrer le sport dans la vie quotidienne, de leur permettre de maîtriser l’autodiscipline, de développer des compétences sociales, de promouvoir le travail en équipe et de réagir positivement face aux nouvelles situations, explique l’ASE/A, affiliée à la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA).

Cette compétition se propose aussi de sensibiliser les habitants de la cité des alizés à l’importance du sport pour tout le monde, d’éliminer ce tabou classique sur la participation féminine aux sports en plein air, d’encourager les femmes à reconnaître leurs capacités, et de promouvoir davantage la ville d’Essaouira sur le plan sportif et touristique, en attirant de l’intérêt pour cette course, explique-t-on de même source.

Il s’agit, en outre, de donner aux femmes et aux filles participantes l’opportunité d’intégrer le sport dans la vie quotidienne et surtout, de s’entraîner et de courir ensemble dans le cadre d’une activité à l'extérieur du contexte de l'école ou de la famille, le temps de découvrir leur individualité et mesurer leurs capacités à juste valeur, note-t-on de même source.

Fondée en 2008 et affiliée à la FRMA à partir de 2009, l’Amal Sportif Essaouira d’athlétisme compte à son actif quelque 200 athlètes de différentes catégories, encadrés par des entraîneurs de qualité, dont les 2/3 des membres sont des filles. L’Association a pris part à nombre de compétitions nationales, régionales et internationales et a réussi à décrocher plusieurs médailles.

Environ 60% de ses membres prennent part au moins une fois à une compétition sportive en dehors de la ville d’Essaouira, ajoute-t-on de même source, tout en soulignant que deux filles et un garçon du club ASE/A sont actuellement membres de l’équipe nationale d’athlétisme.