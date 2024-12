Essaouira: Hausse de 6% des nuitées dans les EHTC à fin octobre dernier

Le volume des nuitées touristiques réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) d'Essaouira a enregistré une hausse de 6% durant les dix premiers mois de l’année en cours, selon l'Observatoire du Tourisme.



Ainsi, le nombre des nuitées dans ces EHTC de la Cité des Alizés s'est élevé à 611.907 à fin octobre dernier, contre 575.901 durant la même période de 2023, indique l’Observatoire du Tourisme dans ses statistiques mensuelles, précisant que le taux d'occupation durant cette période s'est établi à 48%, contre 47% une année auparavant.



Pour le seul mois d'octobre 2024, les EHTC d'Essaouira ont enregistré 75.568 nuitées, soit une hausse de 19% par rapport à la même période de 2023 (63.298 nuitées), alors que le taux d'occupation s'est chiffré à 59%, contre 49% au cours de la même période de 2023, relève la même source.



Au niveau national, le volume des nuitées réalisées dans les EHTC a atteint plus de 24,1 millions de nuitées durant les dix premiers mois de 2024, en hausse de 10% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Observatoire du Tourisme.



Au seul mois d'octobre 2024, les EHTC ont enregistré plus de 2,74 millions de nuitées, en croissance de 14% comparativement au même mois de l'année écoulée, avec une progression de 19% du tourisme international et de 2% de celui national.