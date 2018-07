Essaktioui rejoint les rangs de l’OCK

Le joueur Youssef Essaktioui a signé un contrat avec l’Olympique Club de Khouribga pour deux saisons. Le transfert de l’ex-joueur du Moghreb de Fès est intervenu sur recommandation du coach Mohamed Amine Benhachem pour renforcer le milieu de terrain et en prévision des prochaines échéances, à savoir la Botola Pro Maroc Telecom et la Coupe du Trône.

Le joueur de 26 ans est considéré comme l’un des meilleurs éléments du MAS avec lequel il a remporté la Coupe du Trône.

Il est à rappeler que le représentant de la capitale du phosphate a renforcé ses rangs par le recrutement de nombreux joueurs lors du mercato estival tels que Rida El Hajhouj, Khalid Saroukh,Kassi Matias, El Mehdi El Haki et le gardien Salah Eddine Chihab en vue de jouer les premiers rôles lors de la prochaine saison.