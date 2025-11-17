Erfoud: Plus de 1.000 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire


Avec MAP
Lundi 17 Novembre 2025

Plus de 1.000 personnes ont bénéficié d'une caravane médicale multidisciplinaire, organisée du 12 au 15 novembre à Erfoud (province d'Errachidia).
 
Organisée par l'association Basma de soutien aux patients souffrant d'insuffisance rénale à Rissani, en coopération avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d'Errachidia, cette caravane médicale qui a bénéficié à des patients de tous âges issus d'Erfoud et des communes rurales environnantes, a également permis la réalisation d'environ 120 interventions chirurgicales.
 
Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Errachidia, Ibrahim Achaoui, a indiqué que cette initiative humanitaire visait à rapprocher les services de santé des citoyens et à contribuer à la réduction des délais d'attente pour les interventions chirurgicales.
 
Pour sa part, le président de l'Association Basma, Abdelaziz Ahadi, a indiqué que la caravane a couvert plusieurs spécialités, notamment l'ablation de tumeurs bénignes de l'utérus, de la vésicule biliaire et de la thyroïde.
 
Plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur grande satisfaction quant à cette initiative, qui leur a permis de se faire opérer dans de bonnes conditions.
 
Organisée au niveau de l'hôpital de proximité d'Eroud, Cette caravane médicale visant le renforcement des services de santé au niveau local, a été initiée avec le soutien également de l'Association Al Oufouk pour la Chirurgie de Casablanca, l'Association Les Blouses de la Solidarité et l'Association Rahma de Fezna.


