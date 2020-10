Equipe nationale : Feddal remplacé par Abdelhamid

Le joueur de l’équipe nationale, Zouhair Feddal, sera remplacé par le défenseur Yunis Abdelhamid lors du stage de concentration et des deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas, a annoncé lundi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). "Suite à la blessure de Zouhair Feddal lors du match qui avait opposé dimanche son équipe du Sporting de Portugal à Portimonense, comptant pour le Championnat du Portugal, et après concertation avec le staff médical et technique de l’équipe nationale, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a décidé de convoquer le défenseur Yunis Abdelhamid, évoluant au sein du club Stade de Reims CF", pourle remplacer, a souligné un communiqué de la FRMF publié sur son site internet. Les Lions de l’Atlas affronteront en matchs amicaux les sélections du Sénégal, le 9 octobre, et de la République Démocratique du Congo le 13 du même mois.