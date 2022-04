Epreuves algéroise et cairote pour le Wydad et le Raja en LDC

Le Wydad de Casablanca affrontera les Algériens du CR Belouizdad pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions d'Afrique de football, suite au tirage au sort effectué mardi au Caire, alors que le Raja affrontera Al Ahly d'Egypte.



Un autre derby maghrébin opposera l’Espérance de Tunis à l'ES Setif, tandis que Mamelodi Sundowns croisera le fer avec Petro Atlético. Ces matchs se joueront du 15 au 23 avril. Pour rappel, les Verts avaient déjà remporté la Ligue des champions en 1989, 1997 et 1999, tandis que les Rouge et Blanc se sont adjugé le titre continental en 1992 et 2017.



Par ailleurs, la Renaissance sportive de Berkane rencontrera Al Masry d'Egypte en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Berkanis ont atteint ce tour en terminant premiers de leur groupe avec 10 points, devant Simba (confrontations directes en faveur de la RS Berkane). Avec 11 buts marqués et 9 encaissés, ils ont bouclé la phase de poules avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites.



Les rencontres comptant pour les quarts de finale se dérouleront les 17 et 24 avril. Dans une déclaration à l'issue du tirage au sort, le coach tunisien d’Al Masry Mouine Chaabani a relevé que ce derby nord-africain sera très disputé.



« La RSB est une grande équipe, avec un bon palmarès dans cette compétition continentale », a-t-il dit, rappelant la présence de l'équipe marocaine dans les phases finales lors des dernières éditions de cette Coupe.