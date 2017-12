Epreuve safiote pour le WAC : Virée à haut risque pour le leader à El Jadida

La 14ème journée du championnat national de première division, dit Botola Pro D1- Maroc Telecom, se poursuivra ce jeudi par la programmation de deux rencontres qui s’annoncent de bonne facture.

La première est prévue à partir de 15 heures au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat entre le WAC et l’OCS. Le Wydad voulait disputer ce match du côté du Grand stade d’Agadir mais les autorités de ladite ville n’ont pas donné leur accord pour des raisons sécuritaires.

Une confrontation de grande importance pour les deux protagonistes, notamment pour le tenant du titre qui, en dix sorties jusqu’ici, a cédé le pas à trois reprises. La dernière défaite a été concédée lundi dernier en déplacement devant le HUSA. Une déconvenue qui a mis le coach wydadi Houcine Ammouta dans tous ses états s’en prenant à ses poulains et tonnant qu’il est inconcevable qu’un joueur champion d’Afrique puisse livrer une telle prestation.

Secoués, les Rouges seront sommés de réagir pour sortir un match plein ou du moins correct face à une formation mesfiouie qui n’a plus gagné de match depuis quelques journées et qui ne manquera certainement pas de vendre cher son scalp. En tout cas, le vainqueur de cette partie, sifflée par Hicham Tiyazi, glanera trois précieux points, ce qui lui permettra de ne pas se faire distancer par les équipes du haut du tableau, et ce, même si le WAC compte encore trois matches en retard face à la RSB, au KACM et au Raja, sachant que certaines sources annoncent que la date du derby a été fixée au 10 février prochain.

Le deuxième choc au programme aura pour protagonistes le DHJ et le HUSA et pour cadre le stade municipal à El Jadida. Ce match, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 17 heures et qui sera arbitré par Jalal Jiyed, se présente sous de bons auspices au vu du style de jeu adopté par les deux équipes.

Le Difaâ qui reste sur une défaite devant l’IRT à Tanger, la cinquième depuis l’entame de l’exercice, se trouve dans l’obligation de rectifier le tir face à un sacré leader, pas prêt du tout à lâcher du lest.

A rappeler que cette manche devait débuter hier par la tenue des rencontres suivantes : CRA-KACM, RAC-OCK, RCOZ-CAK, RSB-RCA, MAT-IRT et ASFAR-FUS.

Pour ce qui est de la 15ème journée, elle sera étalée sur le week-end, avec cinq matches prévus samedi, à savoir IRT-CRA, KACM-RSB, Raja-RAC, OCK-ASFAR et FUS-RCOZ. Quant au programme dominical, il se décline comme suit : CAK-WAC, OCS-DHJ et HUSA-MAT.