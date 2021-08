Epreuve romaine pour le Raja

Le Raja affrontera ce samedi soir au stadio olimpico de Rome le club italien de l’AS.Roma lors d’un match amical qui tombe à pic sur le plan de la préparation sportive des deux protagonistes.



Pour les Italiens qui évolueront, cette saison, sous les ordres du célébrissime coach portugais José Mourinho, cette opposition sera la dernière avant le démarrage du Calcio, ce qui devrait être pour eux une excellente occasion de peaufiner les ultimes réglages face à une équipe joueuse qui ne manquera certainement pas, devant une forte présence du public marocain, de montrer ce dont elle est capable face à une grosse cylindrée du football européen.



Le Raja, habillé désormais par un nouvel équipementier, aura à cœur de jouer, donc, son football plaisant où style et efficacité vont de pair. Pour cette confrontation, le Raja a dépêché une délégation composée de 43 éléments qui s’étaient rendus à Rome à bord d’un vol spécial affrété par l’équipe adverse, sachant que le retour à Casablanca aura lieu une fois le match terminé.



Le coach rajaoui, le Tunisien Lassad Jarda Chabbi, devra compter sur les principaux cadres de l’équipe excepté, bien entendu, Ben Malongo qui a opté pour une carrière copieusement rémunérée du côté des Emirats au sein du club de Chariqa.



Une rencontre où l’occasion se prête pour oublier les misères de cette semaine lorsque les joueurs ont refusé de prendre part pendant deux jours d’affilée aux séances d’entraînement, en signe de protestation contre le non règlement de leurs salaires et primes antérieures. Cette page devrait être tournée le temps de ce match de gala qui devra servir de test de bonne facture à une semaine de la finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions contre l’équipe saoudienne d’Al Ittihad de Jeddah, rencontre prévue au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.



Dans le registre des recrutements, il y a lieu de souligner que le Raja vient de s’attacher les services de l’attaquant guinéen Mostafa Koyati qui suppléera Ben Malongo et de Mohamed Nahiri, qui sera rajaoui lors des trois prochaines saisons. En plus, le comité actuel du club, devant céder les commandes au lendemain de l’AG du 27 mars, a pu prolonger d’une année le contrat du défenseur central Ilyas El Haddad, l’une des grosses satisfactions rajaouies lors de la saison passée marquée par une consécration en Coupe de la Confédération, une place de dauphin au championnat national et une finale en Coupe arabe.



Côté départs, outre Ben Malongo et Soufiane Rahimi qui rejoindra son nouveau club émirati d’Al Aïn après le match contre Al Ittihad de Jeddah, l’attaquant Nouh Saadaoui, arrivé l’année dernière en provenance du Mouloudia d’Oujda, a jugé bon de ne pas poursuivre l’aventure avec les Verts, écurie avec laquelle il n’a pas pu briller et où il s’est trouvé tout le temps sous les feux des critiques.



