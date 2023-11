Epreuve panaméenne pour le Onze national

Le Onze national entamera aujourd’hui sa participation aux phases finales du Mondial U17 qui se déroule en Indonésie.



Le premier match de l’équipe nationale pour le compte du groupe A est prévu ce matin à partir de 10 heures contre le Panama qui sera un remake de la rencontre ayant opposé les deux formations lors de la Coupe du monde 2013 aux Emirats arabes unis, et qui s’était soldée par une victoire des Lionceaux de l’Atlas (4-2). Sachant que lors de cette édition, l’équipe marocaine a réussi à atteindre le tour des huitièmes de finale.



Un match inaugural que les protégés de Saïd Chiba sont tenus de bien négocier en vue d’envisager la suite de la compétition dans de bonnes dispositions. Puisque l’objectif reste de dépasser le cap de ce premier tour.



Après le Panama, l’EN aura à en découdre avec l’Equateur lundi prochain à 10 heures, avant d’affronter le pays hôte de la compétition, l’Indonésie, le 16 de ce mois à 13 heures.



Dans une déclaration relayée par la MAP, Saïd Chiba a indiqué que "nous avons pris en compte la condition physique actuelle des joueurs et leur situation en termes de blessures et de compétitivité". Et d’ajouter que "nous avons également essayé d’instaurer un équilibre en ce qui concerne les positions que chaque joueur peut assurer sur le terrain".



La journée de vendredi verra également la programmation de l’autre match du groupe A qui opposera l’Indonésie à l’Equateur (13h00). Dans le groupe B, l’autre représentant du football africain, le Mali, sera à l’épreuve de l’Ouzbékistan (10h00), au moment où l’Espagne donnera la réplique à 13 heures à la sélection canadienne.



