Epreuve indienne pour l’équipe du Maroc de Coupe Davis

L'équipe nationale marocaine de tennis affrontera son homologue indienne les 16 et 17 septembre à Lucknow, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord), dans un match comptant pour les qualifications au Groupe mondial 1 de la Coupe Davis. Le Maroc avait conforté sa place dans le groupe 2, à la faveur de sa victoire au mois de février dernier à Abidjan face à la Côte d'Ivoire (3-1).



Lors de la rencontre face à l'Inde, l’équipe marocaine sera composée de Mehdi Tahiri (capitaine d'équipe), Adam Moundir, Elliot Benchetrit, Yassine Dlimi, Younes Alami Laaroussi et Walid Ahouda. Zakaria Zemrani, membre du comité directeur de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la fédération a mis en place toutes les conditions nécessaires pour bien se préparer à cette rencontre.



M. Zemrani, qui conduit la délégation marocaine, a noté que la rencontre ne sera pas facile pour l’équipe nationale qui aura à en découdre avec des joueurs expérimentés, et qui, en plus, seront soutenus par leur public. "Nous restons toutefois confiants quant au potentiel de nos joueurs, qui sont capables de décrocher la qualification au Groupe 1", a-t-il dit.



De son côté, le capitaine de l'équipe du Maroc, Mehdi Tahiri s'est montré confiant quant au potentiel des joueurs marocains qui défendront les couleurs nationales. Les joueurs ont fait le déplacement en Inde avec l'ambition de ramener la victoire, a-t-il dit. "L'équipe nationale est au complet, toute jeune, pleine de promesses, avec beaucoup d'énergie positive, de volonté d’aller défendre les couleurs nationales", a indiqué M. Tahiri, ajoutant que la rencontre sera « très difficile » face à des joueurs indiens expérimentés, surtout en double.



"Les joueurs de l’équipe indienne sont classés parmi les 20 premiers mondiaux en double et mieux classés aussi en simple. La rencontre sera très difficile. En plus nous allons jouer sur une surface rapide et nous ne connaissons pas encore les conditions du terrain", a déclaré le capitaine de l’équipe nationale. Cependant, Mehdi Tahiri a souligné que le classement "sur papier" n’est pas un facteur déterminant dans les matches de Coupe Davis, où la combativité, le courage et la volonté sont décisifs pour remporter les rencontres. "Nos joueurs ont largement les capacités physiques et mentales pour aller chercher des victoires contre des joueurs de ce classement et ils l’ont déjà fait. Nous allons travailler cette semaine sur l’esprit d’équipe, la rage de vaincre, la combativité… C'est ce mental qui sera l’atout principal pour la victoire", a-t-il dit.



Gérée par la Fédération internationale de tennis, la Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions internationales de tennis masculin par équipes.