Enzo Zidane proche du Wydad de Casablanca

Enzo,fils aîné de l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, est sur le point de s'engager avec le Wydad de Casablanca, rapporte, jeudi, la presse sportive espagnole.



Après avoir joué pour plusieurs équipes en Espagne, en Suisse et au Portugal, Enzo va entamer une nouvelle aventure au Maroc et va rejoindre prochainement les rangs du Wydad de Casablanca,souligne la presse, citant des déclarations de la star brésilienne, Roberto Carlos, ambassadeur du Real Madrid, lors d’une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.



Enzo Zidane, 25 ans, est passé par toutes les catégories de jeunes du Real Madrid avant de faire ses débuts en équipe première en 2016 lors d’une rencontre de la Coupe du Roi.



Ensuite, il a rejoint Alaves en 2017, puis Lausanne Sport en Suisse. A son retour, il a été prêté à Rayo Majadahonda où il a joué la saison 2018-19. Il a été transféré d'Alaves à Aves au Portugal avant de rejoindre Almeria en janvier dernier.



A rappeler que l'international marocain Ayoub El Kaabi a rejoint le WAC, a indiqué jeudi le porte-parole du club casablancais, Mohamed Talal. Arrivé libre au terme de son contrat avec le Hebei China Fortune qui a pris fin en juin, l'attaquant a signé mercredi un contrat professionnel avec les Rouge et Blanc, a souligné M. Talal dans une déclaration à la MAP.

Prêté au WAC en début de saison, El Kaabi a fait un passage remarqué grâce à ses neuf buts et trois passes décisives réalisés en 14 matches joués.