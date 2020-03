Entretiens maroco-suisses sur la formation professionnelle

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, s'est entretenu, mardi à Berne, dans le cadre de sa visite de travail en Suisse, avec la Secrétaire d'Etat helvétique à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation, Martina Hirayama, sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

A cette occasion, les deux responsables se sont félicités de l’état des relations entre les deux pays et ont examiné les différentes opportunités de coopération offertes dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation en tant que vecteur de développement socioéconomique.

Saaïd Amzazi a présenté la stratégie du Royaume ainsi que les grandes lignes de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, tout en soulignant la disposition du Maroc à mettre en place les structures et les outils appropriés en vue de renforcer l’échange de bonnes pratiques et le partage des expériences entre les deux pays.

La secrétaire d’Etat suisse a exposé, de son côté, les modalités de fonctionnement du système de formation professionnelle helvétique, en mettant l’accent, notamment, sur la répartition des rôles et compétences entre les différents intervenants (Confédération, Cantons et secteur privé), ainsi que sur la valorisation et la diversification de l’offre de formation professionnelle destinée aux jeunes.

Après avoir souligné l’intérêt porté par la Confédération à la coopération dans ce domaine, Martina Hirayama a précisé que son pays soutient l’organisation d’une visite d’experts marocains en Suisse pour approfondir les discussions et identifier les domaines prioritaires de coopération.