Entretiens maroco-mexicains à Puebla

L' ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a eu, jeudi à Puebla, des entretiens avec des responsables politiques et universitaires mexicains, axés sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles ayant trait à l'importance d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. Ainsi, le diplomate marocain s'est entretenu avec le gouverneur de l'Etat de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de cette rencontre, le responsable mexicain a exprimé sa volonté de concrétiser cette coopération notamment en réactivant l’accord de jumelage entre les villes de Fès et de Puebla. Après avoir mis en avant la qualité des relations historiques unissant le Maroc et le Mexique, Miguel Barbosa Huerta a exprimé son admiration pour l'expérience démocratique du Royaume, tout en saluant le leadership de S.M le Roi Mohammed VI, qui a fait du Maroc un pionnier en matière de développement dans le continent africain. Le gouverneur de l'Etat de Puebla a saisi cette occasion pour inviter les investisseurs mexicains à aller investir au Maroc, "un pays qui jouit d’une position géographique optimale et qui offre des opportunités d’investissement très importantes", tout en invitant les investisseurs marocains à venir tirer profit des opportunités d’investissement qu’offre le Mexique, sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant. De son côté, l'ambassadeur du Maroc à Mexico a fait part de la disposition du Royaume à procéder à la réactivation de la coopération avec l’Etat de Puebla y compris la signature prochainement de l’accord de jumelage entre Fès et Puebla. Par la suite, Abdelfattah Lebbar a eu une réunion de travail avec les responsables de l'Université des Amériques de Puebla (UDLAP), portant sur les moyens de renforcer la coopération entre les universités marocaines et mexicaines. Cette rencontre a réuni le diplomate marocain avec le président de l'université et ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Economie du Mexique, Luis Ernesto Derbez Bautista, le doyen de la Faculté des sciences sociales, Raphael Steger Catano, le coordinateur général de l’UDLAP Jenkins de Mexico, Francisco Garcia Garcia, et le professeur des relations internationales et chargé de projet à l’UDLAP, Mohamed Badine El Yattioui. Lors de cette réunion de travail, plusieurs sujets de coopération à court terme ont été abordés, notamment l'octroi de bourses aux étudiants mexicains qui souhaitent étudier dans le Royaume, ainsi que l'octroi des bourses aux étudiants marocains pour poursuivre leurs études à l’UDLAP. Les deux parties se sont mises d'accord pour concrétiser le projet visant à la création d'un programme d'échange pour les étudiants, tout en favorisant les projets de recherche entre les deux pays à travers notamment des publications binationales (via des partenariats entre maisons d'édition universitaires), et des échanges de professeurs entre universités des deux rives. L'objectif étant de créer des espaces de dialogue et de coopération, a souligné dans une déclaration à la MAP le directeur du projet, l'universitaire marocain Mohamed Badine El Yattioui.