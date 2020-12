Entretiens maroco-indonésiens à Rabat

Les moyens de promouvoir les relations entre le Maroc et l'Indonésie ont été au menu des entretiens tenus, mardi, entre le président de la Chambre des représentants Habib El Malki et l'ambassadeur d'Indonésie à Rabat, Hasrul Azwar.



Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki s'est félicité au cours de cette entrevue de la qualité de la coopération bilatérale en affirmant que malgré la distance géographique, les relations entre le Maroc et l’Indonésie sont "bonnes et solides dans tous les domaines".



A cette occasion, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'appui apporté par le Parlement indonésien à la demande d’adhésion de la première Chambre du Parlement en tant que membre observateur auprès des instances de l'Assemblée interparlementaire des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Le président de la Chambre des représentants a aussi appelé à hisser les relations distinguées entre les deux pays à un niveau de partenariat stratégique, soulignant que l'Asie et l’Afrique sont deux continents émergents, et que le Maroc et l’Indonésie peuvent œuvrer ensemble à consolider les échanges économiques, commerciaux et agricoles entre les deux continents.



Saluant les relations d'amitié enracinée entre les deux pays, le diplomate indonésien a indiqué que cette année sera marquée parla commémoration du 60ème anniversaire du début des relations diplomatiques entre les deux pays. Le peuple indonésien, a-t-il dit, a connu le Maroc depuis de nombreux siècles grâce au voyageur Ibn Battuta qui a visité la région, et grâce aux prédicateurs marocains qui ont contribué à répandre l'appel de l’Islam et à présenter son image authentique en tant que religion de la tolérance et de la modération.



Hasrul Azwar a, en outre, passé en revue un certain nombre d’activités menées par l’ambassade pour célébrer le soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, saluant la décision du Maroc d’augmenter le nombre de bourses offertes aux étudiants souhaitant étudier au Royaume.



Les deux parties ont d'autre part convenu de consolider la coopération entre les deux institutions législatives et de renforcer les échanges de visites entre les membres des deux Parlements de manière à contribuer au renforcement des liens d'amitié, et à renforcer la coordination et la solidarité bilatérales.