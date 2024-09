Entretiens à New York entre Aziz Akhannouch et Pedro Sanchez

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, mardi à New York, des entretiens avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



Tenus en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, ces entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.



Les discussions entre les deux parties ont porté notamment sur les moyens de raffermir davantage les relations entre Rabat et Madrid, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.