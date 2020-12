Entretien maroco-congolais à Rabat

Les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération bilatérale ont été au centre d'un entretien, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Marie Tumba Nzeza, en visite de travail au Maroc.



Lors de ces entretiens, les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, la convergence des points de vue des deux pays sur les questions d'intérêt commun, faisant part de leur détermination à œuvrer pour consolider les relations de coopération bilatérale dans les différents domaines.



A signaler, par ailleurs, que lors d'un briefing devant le Conseil de gouvernement, Nasser Bourita a rappelé l'appel téléphonique que SM le Roi Mohammed VI a eu avec les présidents américain et de l'Autorité nationale palestinienne et qui a porté sur l'examen de la situation qui prévaut actuellement dans la région du Moyen-Orient, a rapporté le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.



Le ministre a ajouté que SM le Roi a rappelé "le cadre général de la position constante et ferme du Royaume, qui tire ses racines des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d'origine marocaine, y compris en Israël, avec la personne de Sa Majesté, Amir Al-Mouminine".

"Tous ces éléments ont incité le Royaume du Maroc à réactiver les mécanismes qu'il a mis en place pour soutenir la cause palestinienne, qui ont déjà fait leurs preuves et qui permettront au Royaume de jouer pleinement son rôle dans l'établissement d'une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient", a affirmé Nasser Bourita. Le ministre a souligné la mise en œuvre des mesures contenues dans le communiqué du Cabinet Royal relatives à la reprise des vols et des contacts avec la partie israélienne.