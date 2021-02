Entretien entre les chefs des diplomaties marocaine et israélienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique, avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. Lors de cet entretien, qui a eu lieu mardi, les deux chefs de la diplomatie ont discuté des accords de coopération bilatérale entre le Maroc et Israël, ainsi que des questions régionales d’intérêt commun. Il s’agit du premier entretien entre les deux parties depuis la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en décembre 2020. Pour rappel, Nasser Bourita s’était entretenu, le 29 décembre 2020 au téléphone, avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Meir Ben Shabbat. Lors de cet entretien, qui faisait suite à l’appel téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, les deux responsables avaient convenu de mettre en place des groupes de travail qui s’attèleront à la conclusion d’accords de collaboration dans de nombreux domaines, notamment les investissements, l’agriculture, l’eau, l’environnement, le tourisme, la science, l’innovation et l’énergie. Du fait de la pandémie de coronavirus, ces groupes de travail se réuniront en ligne. Néanmoins, une délégation marocaine de haut niveau se rendra en Israël dès que possible, peut-être en février 2021 pour finaliser les termes de ces accords. Une délégation israélienne, menée par Meir Ben Shabbat, est également attendue au Maroc au cours du même mois.