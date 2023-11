Entrée à Gaza d' une grande partie des aides humanitaires destinées aux populations palestiniennes

Une grande partie des aides humanitaires envoyées sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, au profit des populations palestiniennes, est entrée à la bande de Gaza en coordination avec le Croissant Rouge égyptien.



Ces aides humanitaires marocaines, constituées de 25 tonnes de denrées alimentaires, d'eau, de médicaments et d'autres produits médicaux, ont été acheminées à bord de deux avions militaires marocains qui avaient atterri mercredi dernier à l'aéroport El Arich (Est de l’Egypte).



Dans le cadre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour l'envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux frères palestiniens, il a été procédé, jeudi dernier, à l’hôpital de l’association du Croissant Rouge Palestinien à Al-Qods, à la distribution d’importantes quantités d'aides alimentaires et de produits médicaux.



L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avait précisé, dans un communiqué, avoir consacré ces aides aux principaux établissements hospitaliers et sociaux, qui prennent en charge les cas médicaux et sociaux d'urgence engendrés par les développements de la situation dans la Bande de Gaza.