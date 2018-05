Entame réussie pour la RSB et manquée pour le Raja en Coupe de la CAF

Des quatre clubs marocains engagés en compétitions continentales, seul le Raja a, en quelque sorte, raté son match inaugural de la phase de poules de la Coupe de la CAF en étant accroché, dimanche, par l’équipe congolaise de l’AS Vita Club (0-0). Contrairement aux Verts, la Renaissance de Berkane est en droit de se targuer de sa parfaite opération en prenant le meilleur, toujours pour le compte de cette C2, sur la formation soudanaise d’Al Hilal (1-0).

Auparavant et en Ligue des champions, le DHJ et le WAC ont entamé du bon pied le tour des groupes, forçant en déplacement de précieuses issues de parité respectivement aux dépens des Algériens du Mouloudia et des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur les scores identiques d’un but partout.

Comme précité, la bonne affaire est à mettre à l’actif de la RSB qui a atteint pour la première fois de son histoire cette phase du tournoi. En accueillant Al Hilal, un habitué des tours avancés, les partenaires d’Ayoub El Kaabi ont produit le match qu’il fallait, assurant les points de la victoire dès la 3ème minute de jeu grâce à une réalisation de l’inévitable attaquant togolais Laba Kodjo.

Ce fut une confrontation bien plaisante entre deux protagonistes qui se sont créé une multitude d’occasions. Mais le score en restera là au grand bonheur de l’équipe berkanie qui partage la pole position du groupe B avec son homologue égyptienne d’Al Masry, tombeur d’Uniao Desportiva do Songo du Mozambique par 2 à 0.

Et c’est, d’ailleurs, ce club mozambicain qui sera le prochain adversaire de la RSB le 16 courant, alors que le Raja ira croiser le fer en cette même date avec les Ghanéens d’Aduana Stars.

Un match que le Raja abordera alors qu’il reste sur un décevant nul concédé au Complexe Mohammed V à Casablanca devant AS Vita Club. Un résultat qui n’est pas fait du tout pour plaire aux composantes rajaouies, à commencer par l’entraîneur du club, Carlos Garrido, sous les feux des critiques depuis un bon bout de temps et qui aura désormais comme adjoint l’ex-international marocain et joueur du Raja, Youssef Safri. Le coach espagnol a fait savoir lors de la conférence de presse d’après-match que ses protégés ont fait ce qu’ils ont pu et ont joué de malchance.

Après une manche, le Raja occupe conjointement avec AS Vita Club la deuxième place du groupe A avec 1 point chacun au compteur derrière les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas (3 pts) qui ont surclassé sur la courte marque de 1 à 0 FC Aduana Stars (0 pt).

Pour rappel, cette fin de semaine a vu aussi la programmation des matches de poules de la Ligue des champions. Ainsi, vendredi au stade 5 Juillet à Alger, le DHJ avait fait match nul avec le Mouloudia local (groupe B), sachant que les Jdidis ont été les premiers à trouver le chemin des filets par Hamid Ahdad.

Le Difaâ a pu regagner le bercail avec un point, ce qui lui vaut d’occuper la seconde place du groupe aux côtés de son adversaire algérois au moment où la première place revient de droit aux Congolais du TP Mazembe qui ont disposé de l’autre formation algérienne de ce groupe, l’Entente de Sétif par 4 à 1.

Pour le Wydad, tenant du titre, malgré un voyage compliqué après une escale prolongée au Gabon et une arrivée tardive à Pretoria, il s’en est tiré à bon compte suite à son match nul devant Mamelodi Sundowns. Menés au score, les Rouges ne se sont pas laissé faire pour remettre les pendules à l’heure par l’entremise d’Ismaïl El Haddad.

L’autre match comptant pour ce groupe C a tourné à l’avantage des Guinéens de Horoya Conakry au détriment des Togolais de l’AS Port (2-1), prochain adversaire du Wydad le 15 courant à Casablanca, tandis que le DHJ accueillera le même jour le TP Mazembe.