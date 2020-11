Entame réussie du TAS en Coupe de la Confédération

Voilà ce qu’on appelle un baptême continental réussi. Pour le compte de sa sortie inaugurale en Coupe de la Confédération CAF, le TAS est parvenu, samedi à Banjul, à surclasser la formation gambienne de Gamtel grâce à un but signé Youssef Reyana à six minutes de la fin du temps réglementaire. Première manche parfaitement négociée pour l’équipe de Hay Mohammadi, en attendant le match retour prévu en fin de semaine au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Pour une première participation à une épreuve africaine, la prestation du TAS est à saluer, du fait qu’elle permettra au club d’envisager la suite sous de bons auspices et d’entrevoir même la qualification au second tour. Au cas où ce scénario tant souhaité prendrait forme, les locataires de la Botola D2 et lauréats de la dernière édition de la Coupe du Trône, auront à défier l’équipe béninoise d’ESAE FC.



En plus du TAS, le football national est représenté en cette Coupe de la Confédération par la Renaissance de Berkane, finaliste de l’épreuve en 2019 et vainqueur de l’édition 2020. Le standing des Berkanis leur a donné le droit d’être exempts du tour préliminaire et leur première sortie est attendue au tour suivant où ils affronteront le vainqueur du match mettant aux prises les Guinéens d’AS Kaloum et les Mauritaniens de Tevragh-Zeina. Le match aller s’est soldé sur une issue de parité, un partout, ce qui, sur le papier, avantage la formation mauritanienne qui recevra au retour. A l’instar de la RSB mais cette fois en Ligue des champions, le WAC et le Raja ne disputeront pas eux aussi le tour de chauffe. Ils entameront leur campagne africaine lors du stade suivant dont les matches aller sont prévus les 22 et 23 décembre et ceux du retour les 5 et 6 janvier 2021. Le WAC héritera du vainqueur du match qui opposera l’équipe ghanéenne d’Anglogold au Stade Malien, alors que le Raja jouera soit le club de Gambia AF soit celui de Teungueth FC du Sénégal.



Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la finale de la Ligue des champions, édition 2020, s’est jouée vendredi dernier au stade du Caire entre les deux clubs égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek. Le titre est revenu en fin de compte au National du Caire qui s’est imposé sur la marque étriquée de 2 à 1, raflant par là même son 9ème trophée C1, ce qui fait de lui le club le plus titré du continent. Al Ahly sera donc le prochain adversaire de la Renaissance de Berkane en Super Coupe d’Afrique, rencontre prévue le 10 janvier prochain au stade du Caire.



Mohamed Bouarab