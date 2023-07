Enrôlement militaire systématique d'enfants dans les camps deTindouf

Le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats à Dakhla a condamné vigoureusement les violations et l'enrôlement militaire systématique d'enfants dans les camps de Tindouf en Algérie.



Dans un communiqué publié, vendredi, le Centre dit être "profondément préoccupé par la poursuite du recrutement systématique" d'enfants-soldats dans les camps de Tindouf en Algérie après avoir assisté à un défilé de centaines d'enfants (garçons et filles) en uniformes militaires.



"Nous avons directement fait part de nos profondes préoccupations à la communauté internationale et tenons l'Algérie pour responsable juridique et moral de cette violation flagrante et de ce mépris du droit international humanitaire sur son sol", ajoute la même source.



Le Centre rappelle également dans son communiqué que l'Algérie est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant et a l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits des enfants à la vie, à la vie privée, à la liberté de pensée et de réunion pacifique.



“Notre Centre exhorte tous les militants des droits de l'Homme, les chercheurs et les journalistes à faire preuve de conscience professionnelle et d'intégrité intellectuelle afin qu'aucune pression ne soit exercée sur les parents par la milice du polisario”, conclut-il.



Créé en 2022 à Dakhla, le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats a pour objectif de contribuer à la lutte contre le recrutement des enfants-soldats, à travers notamment la sensibilisation sur leur sort, les processus de leur embrigadement, ainsi que sur les causes sous-jacentes qui alimentent la persistance de ce fléau.