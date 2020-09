Enfin, un carton plein du Wydad

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est largement imposé, mercredi soir à domicile, face au Raja de Béni Mellal (RBM) (3-0), en match retard du Botola Pro D1 comptant pour la 23è journée. Après une première mi-temps insipide sans aucune réalisation face à la lanterne rouge du championnat, les Wydadis, de retour des vestiaires, ont ouvert le score sur un but d'Ismail El Haddad (66è) qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation. Alors que la rencontre s'acheminait vers une victoire des Rouge et Blanc sur le plus petit des scores, Yahya Jabrane (90è+3) et Aymane El Hassouni (90è+5) ont profité du relâchement des Mellalis en fin de rencontre pour aggraver le score, permettant au WAC de décrocher les trois points de la partie. Pour ce premier match sous les ordres de Miguel Gamondi après le départ de Juan Carlos Garrido, le Wydad s'est offert une victoire qui lui permet de se rapprocher du leader du championnat le Raja de Casablanca grâce à ses 44 points décrochés en 23 matchs joués. Pour sa part, le club de Béni Mellal demeure lanterne rouge avec 11 unités. Plus tôt dans la soirée, l’IRT et l'AS FAR se sont quittés sur un nul (1-1), en match retard comptant pour la même journée, disputé au Grand Stade de Tanger. Les Militaires ont pris de court les locaux dès la 12è minute grâce à un but inscrit par Reda Slim sur penalty. Les hommes d'Abderrahim Talib n'ont pas pu conserver cet avantage puisque les Tangérois ont réussi, à remettre les pendules à l'heure (61è) sur un but de Sofian El Moudane. Réduits à dix après l'expulsion d'Imad El Rahouli à la 63è minute, les Militaires se sont retrouvés acculés dans leur camp, cantonnés à défendre et résister aux attaques adverses qui se sont multipliées lors des dix dernières minutes sans changer le score au tableau d'affichage. Au terme de la rencontre, le club de la capitale stagne à la sixième place du classement avec un total de 36 points, tandis que le club du Détroit est avant-dernier avec 23 unités. Il convient de rappeler qu’en cette fin de semaine, les matches de mise à jour du calendrier de la Botola Pro D1 se poursuivront avec la programmation des rencontres comptant pour la 24ème journée. Ainsi, samedi, l’Olympique de Khouribga accueillera au complexe OCP la Renaissance sportive de Berkane, alors que dimanche, trois confrontations sont à l’ordre du jour, à savoir RBMIRT, RCAZ-WAC et Raja-DHJ.