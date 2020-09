En partance vers l'Atlético Madrid, Luis Suarez quitte l'entraînement du Barça en larmes

L' attaquant uruguayen Luis Suarez (33 ans), grand ami et coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone depuis 2014 et en partance vers l'Atlético Madrid, a quitté l'entraînement en larmes dans sa voiture, a-t-on pu voir sur des images diffusées par la chaîne TV espagnole Gol ce mercredi. A l'issue de l'entraînement matinal du Barça, programmé à 09h00 GMT, Luis Suarez a quitté le centre d'entraînement du club dans sa voiture, s'essuyant les larmes sur son visage avec son bras, peut-on apercevoir sur les images.



"A la fin de la session, l'Uruguayen a dit au-revoir à ceux qui ont été ses coéquipiers ces six dernières années", a affirmé Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, mercredi. "Luis Suarez a abandonné ce mercredi le centre sportif de Sant Joan Despi en pleurs. Le joueur uruguayen a salué ses coéquipiers pour son dernier entraînement avant de signer son bon de sortie", a rejoint le quotidien catalan Sport. Lundi, Marca a repris des informations de la radio catalane RAC1 et a annoncé que "Luis Suarez n'est plus un joueur du FC Barcelone" et qu'il "a renoncé à une partie de son salaire de la saison à venir en échange de pouvoir partir libre".



Selon la presse espagnole, l'international uruguayen (113 sélections) est proche de signer à l'Atlético Madrid de Diego Simeone, qui doit faire son entrée en lice en Liga, tout comme le Barça, lors de la 3e journée prévue le week-end du 26-27 septembre. "C'est fait. Luis Suarez à l'Atlético", a affiché Marca à sa Une ce mercredi. "Accord Barça-Atlético pour le transfert de Suarez", a convergé le journal catalan Sport.



Quelques jours après sa nomination sur le banc blaugrana mi-août, l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman avait annoncé à Luis Suarez, Arturo Vidal (transféré à l'Inter Milan), Ivan Rakitic (transféré au Séville FC) et Samuel Umtiti qu'il ne comptait pas sur eux pour la saison 2020-2021. Luis Suarez est arrivé au FC Barcelone en 2014 en provenance de Liverpool. En Catalogne, il a gagné treize titres, dont une Ligue des champions (2015) et quatre championnats d'Espagne (2015, 2016, 2018, 2019). Il est également le troisième meilleur marqueur de l'histoire du FC Barcelone avec 198 buts, derrière César Rodriguez (232) et Lionel Messi (634).