En-Nesyri marque

Le FC Séville a remporté sa deuxième victoire de la saison après avoir écrasé Almeria (5-1) lors d’un match comptant pour la 7ème journée du championnat espagnol, disputé au stade Sanchez Pizjuan.

Les locaux ont ouvert le score grâce à l'international marocain Youssef En-Nesyri qui a inscrit son deuxième but depuis le début de la Liga.



Les autres réalisations des Sévillans ont été l’œuvre de Dodi Lukebakio, Suso, Erik Lamela et Kike Salas, alors que l’unique but des visiteurs a été inscrit par Luis Javier Suarez.

Grâce à cette victoire, le FC Séville est 12ème du classement avec 7 points. De son côté, Almeria est lanterne avec deux points.



Par ailleurs, Burnley a battu Salford City (D4) sur le score de 4 buts à 0, mardi pour le compte du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, grâce à une prestation hors norme de l'international marocain, Anas Zaroury, auteur de trois passes décisives.



Le club de Premier League a rapidement pris les commandes du match, s'offrant l'ouverture du score dès la 11e minute sur une tête de Sander Berge, qui a repris un corner de Zaroury.



Moins de dix minutes plus tard, le Lion de l'Atlas est revenu à la charge, délivrant une passe en profondeur à Jacob Bruun Larsen qui a réussi à tromper la vigilance du gardien adverse (20e). Les Clarets ont poursuivi sur leur lancée, réussissant à inscrire un troisième but avant la demi-heure de jeu par Dara O'Shea.



En seconde période, les hommes de Vincent Kompany ont géré leur confortable avance jusqu'à la 81e minute où Wilson Odobert, idéalement servi par Zaroury, a définitivement scellé l'issue de la rencontre (4-0).



Le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de la Ligue devait avoir lieu mercredi, à l'issue de la dernière rencontre de ce tour entre Newcastle et Manchester City.