En-Nesyri inscrit son premier but en C1

Auteur d'un doublé lors de la victoire de Manchester City face à Copenhague (5-0), Erling Haaland a repris seul mercredi soir la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations, alors que l'international marocain Youssef En-Nesyri a fait son entrée dans cette liste en inscrivant son premier but.



Haaland repasse devant Leroy Sané (Bayern Munich), auteur d'un doublé la veille face à Plzen (5-0), second du classement avec 4 réalisations.

Le podium est complété, entre autres, par Jude Bellingham, capitaine et buteur lors du large succès de Dortmund sur la pelouse du FC Séville (1-4), rencontre qui a vu En-Nesyri inscrire l'unique but des locaux (51è).



Comme Robert Lewandowski mardi soir, Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé et Neymar (PSG) sont tous restés muets lors de cette troisième journée de Ligue des champions. Lionel Messi a inscrit lui son 2e but de la saison en C1, le 127e de sa carrière.