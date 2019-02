En-Nesyri élu joueur du mois du Leganés

L’international marocain du FC Leganés, Youssef En-Nesyri, a été élu joueur du mois de janvier par les supporters de l’équipe de la banlieue madrilène

Selon un communiqué publié mercredi sur le site web du FC Leganés, "les bonnes performances de l’attaquant marocain lui ont valu la reconnaissance des aficionados du club", à travers le prix baptisé "Trophée cinq étoiles".

Le jeune joueur s’est dit, à cette occasion, "très heureux d’évoluer au Leganés", exprimant ses remerciements à ses coéquipiers, aux supporters et à l’équipe technique pour leur soutien.

La désignation du meilleur joueur du mois du FC Leganés se fait via le vote des supportes du club sur le réseau social Twitter.

Youssef En-Nesyri a signé une très belle performance en inscrivant un hat-trick lors du match ayant opposé dimanche dernier son équipe à celle du Betis Séville pour le compte de la 23ème journée de la Liga espagnole.

Avec ce triplé, En-Nesyri a porté son compteur à 10 buts en championnat et devient, du même coup, le premier joueur de l’histoire de Leganés à marquer un hat-trick en Liga.

Arrivé en août dernier au FC Leganés après un transfert qui a coûté plus de cinq millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, l’international marocain Youssef En-Nesyri s’est vite adapté à sa nouvelle équipe au point qu’il est devenu son attaquant de référence.