En Botola, le Raja rectifie sur le champ le tir

Le Raja de Casablanca (RCA) a surclassé le Mouloudia d'Oujda (MCO) sur le score de 3 buts à 1, pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, mercredi, au stade municipal d'Oujda.



Menant à la mi-temps (0-2), le Raja a su gérer son avantage jusqu'à la fin, l’emportant sur le score de 1-3.



Les Verts ont ouvert la marque dès la 5e minute par Abdallah Farah, avant de creuser l’écart par Hamid Ahaddad à la 25e minute et Mohcine Metouali à la 46e minute. Le MCO a réduit le score à la 56e minute par Salaheddine Bahi.



Suite à cette rencontre, les Vert et Blanc, 15 points, s'emparent provisoirement du fauteuil du leader, tandis que l'équipe oujdie reste à la sixième place du classement avec 8 points.

Dans l’autre match de la soirée, la Renaissance de Berkane (RSB) et l'Olympique de Khouribga (OCK) n'ont pas réussi à se départager (3-3) au stade municipal de Berkane.

Au terme de cette rencontre, les Berkanis grimpent à la sixième place avec 8 points, tandis que l'OCK (6 pts) se hisse à la dixième place.



Mardi, l'Association Sportive des FAR s'est imposée 2 buts à 0 devant l’IRT, au Grand stade de Tanger.



Menant à la pause (0-1), les Militaires ont augmenté leur avance en l’emportant sur le score de 0-2. La première réalisation en faveur des Militaires a été inscrite par Ismail Khafi, qui ont par la suite creusé l'écart suite à un penalty signé Reda Selim à la 90+1è minute.

Les Tangérois ont disputé la majeure partie de cette rencontre à dix, après l'expulsion de leur portier Hicham El Mejhed dès la 16è minute.



Au terme de cette rencontre, l'AS FAR grimpe à la quatrième place du classement avec 9 points, tandis que l'IRT (4 pts) se maintient à la 14e place.