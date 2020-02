Emway innove : Lancement de deux cycles de formation sur le coaching mental

La performance sportive ne peut en aucun cas être le seul résultat d’un effort physique. D’autres facteurs entrent en jeu en particulier le mental, élément clé dans l’accomplissement d’un acte. En vue de cerner ce sujet, la structure Emway Sport, filiale du centre Emway, spécialisé dans la formation, le coaching et consulting au service des entreprises et des particuliers, lancera bientôt deux cycles de formation dont le premier se rapportera au Coach mental des sports (CMS) et le second au Master coach mental de sport (M-CMS).

Il s’agit d’un parcours de certification dont l’objectif « est de permettre aux futurs coachs mentaux d’acquérir et de développer les compétences nécessaires pour conduire un coaching mental efficace dans le domaine du sport », lit-on dans la brochure de présentation de l’évènement.

Cette formation devra reposer sur «une approche pédagogique innovante, inspirée du parcours de certification de coach professionnel en PNL (Programmation neurolinguistique) et hypnose, dispensé par Emway et accrédité par l’Université de PNL de Santa-Cruz, Californie et du programme de certification SFM (Success factor modeling) de Robert Dits ».

Les cycles CMS et M-CMS s’articuleront autour de quatre axes, à savoir «Développement de soi : Aller de l’intérieur vers l’extérieur ; Accompagnement du sportif ; Travail en équipe ; Acquisition des connaissances annexes : une approche globale systémique».

En ce qui concerne le cycle coach mental de sport, huit modules sont au programme et la formation sera entamée par « l’initiation à la démarche coaching » prévue les 2, 3 et 4 mars prochain. Suivront par la suite les modules touchant aux Fondamentaux de la préparation mentale (9, 10 et 11 mars), Libération du potentiel du sportif (24-25 mars), Performance en équipe sportive (7-8 avril), Modification de l’état de conscience (14-15 avril), Motivation chez le sportif (5-3 mai), Compréhension de la cybernétique-mental vs physique (2-3 juin) et alignement des niveaux logiques de la performance sportive (13-17 juin).

Pour ce qui est du cycle 2 relatif au Master-Coach mental, les futurs apprentis auront droit à sept modules avec pour thèmes : Réussir un projet sportif (22-23 septembre) ; Pratique professionnelle supervisée (PPS) (13-14 octobre et 24-25 novembre); Désactiver les croyances limitatives chez le sportif (27-28 octobre) ; Déculper la motivation du sportif (10-11 novembre) ; Générer les états d’excellence chez le sportif (8-9 décembre) ; Mieux comprendre pour mieux agir (21-22 décembre).

Le 23 décembre coïncidera avec la date de clôture de cette formation qui sera dispensée par des spécialistes du coahing mental du Maroc et de France. Les intéressés pourront suivre les interventions d’Abderrahim Baria, PH D en psychologie du sport, Majid Brouuziyine, docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), Abderrazak Hifti, directeur médical de la FRMF, Philippe Kuentz, médecin de sport, Gérard Servi, hypnothérapeute, formateur et conférencier en France et à l’international, Lahcen Oubahammou, PH D en sciences de l’activité physique et sportive (EPS), Riahi Chabba, coach professionnel, enseignant certifié en PNL et maître praticien en hypnose Ericksonienne et Mahdi Mouatassime, fondateur du centre Emway et formé en caoching au CQPNL à Montréal et auprès de Robert Dits à l’Université de PNL de Santa Cruz-Californie.